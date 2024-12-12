Ромеро извинился после критики руководства "Тоттенхэма"

Кристиан Ромеро Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро был вынужден принести извинения после критики в адрес руководства своего клуба.

После поражения 3:4 от "Челси" в минувший уикенд Ромеро подверг критике боссов "Тоттенхэма" за недостаточные в сравнении с конкурентами по Премьер-Лиге инвестиции в состав.

Однако довольно быстро 26-летний аргентинец понял, что позволил себе лишнего, усомнившись в методах президента клуба Даниэля Леви.

"Он (Ромеро) понимает, что сказал много хорошего, но о некоторых вещах так говорить не стоит. По этой же причине я бы не стал критиковать своего игрока публично".

"Я поговорил с Кристианом, и он извинился за свои слова. Это был неправильный способ, выразить свои чувства. Он показал, что ему не все равно. Есть способ выразить это, но он не сделал это правильно", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу BBC.


Метки Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2024 00:05

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  1. high-malvern 12.12.2024 00:11 # high-malvern
    "Я поговорил с Кристианом, и он извинился за свои слова. Это был неправильный способ, выразить свои чувства. Он показал, что ему не все равно. Есть способ выразить это, но он не сделал это правильно", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу BBC.

    Блет, Ромеро, что маленький мальчик? Пусть сам отвечает за свои слова. Что за детский сад Постекоглу устроил.

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