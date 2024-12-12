Ромеро извинился после критики руководства "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро был вынужден принести извинения после критики в адрес руководства своего клуба.

После поражения 3:4 от "Челси" в минувший уикенд Ромеро подверг критике боссов "Тоттенхэма" за недостаточные в сравнении с конкурентами по Премьер-Лиге инвестиции в состав.



Однако довольно быстро 26-летний аргентинец понял, что позволил себе лишнего, усомнившись в методах президента клуба Даниэля Леви.



"Он (Ромеро) понимает, что сказал много хорошего, но о некоторых вещах так говорить не стоит. По этой же причине я бы не стал критиковать своего игрока публично".



"Я поговорил с Кристианом, и он извинился за свои слова. Это был неправильный способ, выразить свои чувства. Он показал, что ему не все равно. Есть способ выразить это, но он не сделал это правильно", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу BBC.