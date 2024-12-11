"Юнайтед" назначил цену за Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Суммы в 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

За последние дни сразу несколько изданий сообщили, что "Юнайтед" открыт к продаже Рэшфорда в январе или по окончании сезона.

Продажа Рэшфорда, учитывая его зарплату в 325,000 фунтов в неделю и статус доморощенного игрока, очень бы помогла "Юнайтед" в плане соблюдения правил финансового фейр-плей.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже даже определился с ценой, за которую готов отпустить Рэшфорда. Если после сезона 2022/23 с 30 голами Маркус оценивался в 100 млн. фунтов, то теперь "красные дьяволы" готовы довольствоваться 40 млн. фунтов.

В то же время "Юнайтед" считает низкой вероятность того, что в январе кто-либо сделает предложение насчет 27-летнего игрока сборной Англии.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2024 23:00

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  1. closer 11.12.2024 23:23 # closer
    Этот мажор ещё и в сборную вызывается
    СаутГЕЙт с такими же, проссаными глазами

    (ответить)

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