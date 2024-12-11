"Юнайтед" назначил цену за Рэшфорда

Суммы в 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

За последние дни сразу несколько изданий сообщили, что "Юнайтед" открыт к продаже Рэшфорда в январе или по окончании сезона.



Продажа Рэшфорда, учитывая его зарплату в 325,000 фунтов в неделю и статус доморощенного игрока, очень бы помогла "Юнайтед" в плане соблюдения правил финансового фейр-плей.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже даже определился с ценой, за которую готов отпустить Рэшфорда. Если после сезона 2022/23 с 30 голами Маркус оценивался в 100 млн. фунтов, то теперь "красные дьяволы" готовы довольствоваться 40 млн. фунтов.



В то же время "Юнайтед" считает низкой вероятность того, что в январе кто-либо сделает предложение насчет 27-летнего игрока сборной Англии.