Джо Гомес счастлив, что остался в "лучшем клубе в мире"
Защитник Джо Гомес заявил, что счастлив своим несостоявшимся уходом из "Ливерпуля" минувшим летом.
Гомес весьма посредственно отыграл прошлый сезон и летом мог стать разменной монетой в сделке по переходу нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона в "Ливерпуль".
Тот трансфер стоимостью 75 миллионов фунтов сорвался, однако 27-летний англичанин совершенно не жалеет, что остался в "Ливерпуле" и теперь работает с Арне Слотом.
"Да, я рад, что все так сложилось. Приятно быть частью столь замечательного коллектива. Разумеется, у нас есть столь хороший фундамент, чтобы чего-нибудь добиться в этом году, и ты хочешь быть частью этого. Я обожаю быть здесь".
"Уход определенно был реалистичен. Но мой фокус всегда был на клубе. Я знаю, как мне повезло находиться здесь, и летом я справлю 10 лет".
"Я не воспринимаю это как само собой разумеющееся. Это лучший клуб в мире, на мой взгляд, и тебе просто важно быстро адаптироваться и входить в ритм. Хорошо, что эта история осталась позади. Таков футбол. Провести где-нибудь 10 лет и не иметь никаких спадов не было бы естественно", — цитирует Гомеса The Guardian.
11.12.2024 22:00
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Ты же вроде в Ливерпуле играешь, придурь
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