Фердинанд считает "Ливерпуль" фаворитом на победу в Лиге Чемпионов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "Ливерпуль" фаворитом на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у "Жироны", продлив свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов.



"Ливерпуль" уверенно занимает первое место в Лиге Чемпионов с 18 очками из 18 возможных, поэтому Фердинанд считает команду Арне Слота наиболее вероятным победителем европейского соревнования.



"С точки зрения формы, да, "Ливерпуль" должен быть фаворитом на победу в Лиге Чемпионов, но трофей вручают не сейчас".



"На данной стадии ничего не решается. Когда наступит март и апрель, ситуация с формой может очень измениться. Нужно быть немного терпеливыми".



"У "Ливерпуля" есть все слагаемые, чтобы выступить очень успешно в этом сезоне. Им просто нужно убедиться, что им хватит физических и душевных сил на весь сезон", — сообщил Фердинанд в эфире TNT Sports.