Артета открыт к приобретениям в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб готов быть активным в зимнее трансферное окно.

В данный момент "Арсенал" находится в процессе расставания со своим спортивным директором Эду, однако "канониры" не останавливают поиски усиления.



Прямо сейчас "Арсенал" имеет дело с эпидемией травм, особенно в линии обороны, поэтому Артета открыт к приглашению новичков в следующем месяце.



"Окно дает нам возможность укрепить состав, если мы будем чувствовать, что это необходимо, и если мы будем чувствовать, что у нас есть возможности для этого".



"Мы занимаемся этим и просто должны оценить свою ситуацию, потому что она меняется каждую неделю. Пока что лучше не стало, но я позитивно настроен насчет того, что через несколько недель будет лучше", — цитирует Артету Evening Standard.