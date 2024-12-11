Мареска высказался по поводу выезда в Казахстан

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что играть в Премьер-Лиге в воскресенье после тяжелейшего выезда в Казахстан в Лиге Конференций — это "не нормально".

В остатке этой недели "Челси" предстоит потратить 16 часов на дорогу в Казахстан и обратно на матч против "Астаны", чтобы в воскресенье сыграть против "Брентфорда".

"Челси" вернется в Лондон из Алматы только в шесть утра пятницы, поэтому Мареска заранее готовится сыграть два ближайших матча двумя разными составами.

"Восемь часов (в одну сторону) — это ненормальное время для дороги на матч, но мы отправимся туда, мы должны сыграть, и мы хотим сыграть в свою лучшую игру, одновременно думая о следующем матче".

"Те игроки, которые не будут задействованы завтра, будут тренироваться, и они должны тренироваться хорошо".

"Ты никогда не знаешь, потребуется ли в воскресенье кто-нибудь из парней, которые сыграют завтра. Я бы предпочел, чтобы нет. Мы приземлимся в шесть утра в пятницу, и затем сыграть для кого-нибудь из них в воскресенье — это не нормально".

"Но если нам будет нужно, они постараются", — цитирует Мареску Daily Mail.


Метки Астана, Лига Конференций, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2024 19:00

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  1. chelsiukpro 11.12.2024 19:16 # chelsiukpro
    Значит местная фауна не увидит настоящих звезд состава!

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  2. captain-tarry 11.12.2024 19:16 # captain-tarry
    Мареске надо понимать, что он трениркет топ-клуб, такие выезды часть работы. У Челси есть фаны по всему миру. Если не хочет никуда выезжать, пусть тренит другой клуб

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  3. closer 11.12.2024 19:03 # closer
    Съездят. Всё остальное для газетёнок

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