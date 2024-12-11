Мареска высказался по поводу выезда в Казахстан

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что играть в Премьер-Лиге в воскресенье после тяжелейшего выезда в Казахстан в Лиге Конференций — это "не нормально".

В остатке этой недели "Челси" предстоит потратить 16 часов на дорогу в Казахстан и обратно на матч против "Астаны", чтобы в воскресенье сыграть против "Брентфорда".



"Челси" вернется в Лондон из Алматы только в шесть утра пятницы, поэтому Мареска заранее готовится сыграть два ближайших матча двумя разными составами.



"Восемь часов (в одну сторону) — это ненормальное время для дороги на матч, но мы отправимся туда, мы должны сыграть, и мы хотим сыграть в свою лучшую игру, одновременно думая о следующем матче".



"Те игроки, которые не будут задействованы завтра, будут тренироваться, и они должны тренироваться хорошо".



"Ты никогда не знаешь, потребуется ли в воскресенье кто-нибудь из парней, которые сыграют завтра. Я бы предпочел, чтобы нет. Мы приземлимся в шесть утра в пятницу, и затем сыграть для кого-нибудь из них в воскресенье — это не нормально".



"Но если нам будет нужно, они постараются", — цитирует Мареску Daily Mail.