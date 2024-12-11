Артета не отпустит Жезуса в январе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета исключил расставание с нападающим Габриэлем Жезусом в январе.
Жезус забил лишь один гол в своем 31 последнем матче за "Арсенал", еще ни разу не отличившись в этом сезоне.
Недавно в прессе появились слухи, что Жезус может вернуться на родину в "Палмейрас", однако Артета по-прежнему рассчитывает на 27-летнего бразильца.
"У всех нападающих бывают эти фазы и моменты, хотя в его случае это затянулось. Правда в том, что случилось много всего. Он часто был травмирован, не играл, не попадал в стартовый состав".
"Но он демонстрировал действительно хороший настрой, как и всегда, и мы постараемся помочь ему преодолеть эту ситуацию как можно скорее", — цитирует Артету Evening Standard.
11.12.2024 18:00
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Не вижу смысла его держать, чел мертвый абсолютли. Он и раньше то не был забивным, но хотя бы на дриблинге делал вещи и корпусом хорошо играл, создавая пространство Жезусу и Сака. Сейчас и этого нет...
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