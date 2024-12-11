"Юнайтед" обсуждает покупку Диего Леона

Диего Леон Первым приобретением "Манчестер Юнайтед" при новом главном тренере Рубене Амориме может стать левый защитник парагвайского "Серро Портеньо" Диего Леон.

По информации talkSPORT, "Юнайтед" уже ведет переговоры о покупке Леона за 4 миллиона фунтов. Этим процессом заведует технический директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс.

Леон может стать первым приобретением "Юнайтед" в эру Аморима, однако на "Олд Траффорд" Диего прибудет не раньше следующего лета.

Дело в том, что сейчас Леону 17 лет, а правила FA и Премьер-Лиги запрещают покупать игроков из-за рубежа до наступления 18-летия.

В этом сезоне Леон сыграл 19 матчей за "Серро Портеньо" в рамках парагвайского первенства, причем Диего забил два гола в трех первых играх.


Метки Леон, Манчестер Юнайтед, Серро Портеньо

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 243



Поиск: