"Юнайтед" обсуждает покупку Диего Леона

Первым приобретением "Манчестер Юнайтед" при новом главном тренере Рубене Амориме может стать левый защитник парагвайского "Серро Портеньо" Диего Леон.

По информации talkSPORT, "Юнайтед" уже ведет переговоры о покупке Леона за 4 миллиона фунтов. Этим процессом заведует технический директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс.



Леон может стать первым приобретением "Юнайтед" в эру Аморима, однако на "Олд Траффорд" Диего прибудет не раньше следующего лета.



Дело в том, что сейчас Леону 17 лет, а правила FA и Премьер-Лиги запрещают покупать игроков из-за рубежа до наступления 18-летия.



В этом сезоне Леон сыграл 19 матчей за "Серро Портеньо" в рамках парагвайского первенства, причем Диего забил два гола в трех первых играх.