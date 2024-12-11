"Арсенал" рассматривает Эшуорта на роль спортивного директора

Покинувший "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт действительно рассматривается "Арсеналом" на должность спортивного директора.

Напомним, "Арсенал" находится в поисках нового спортивного директора с начала ноября, когда Эду внезапно подал в отставку.



С работой в "Арсенале" связывали многих специалистов со всей Европы, но теперь "канонирам" предоставилась возможность заполучить Эшуорта, от услуг которого едва отказался "Юнайтед".



Эшуорт, который провел в "Юнайтед" всего 159 дней, находится в прекрасных отношениях с управляющим директором "Арсенала" Ричардом Гарликом.



Эшуорт и Гарлик вместе трудились в "Вест Бромвиче" до ухода Дэна в FA в 2012 году, и теперь пара может воссоединиться в Северном Лондоне, сообщает Sky Sports.