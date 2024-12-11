Каррагер: "Рэтклифф очень плохо начал в МЮ"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер подверг критике совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа и его соратников по Ineos.
С момента своего прихода к управлению "Юнайтед" Рэтклифф принял ряд спорных решений, включая увольнение спортивного директора Дэна Эшуорта и продление контракта с Эриком Тен Хагом, впоследствии уволенным с поста главного тренера.
Также "Юнайтед" потратил очередное состояние на трансферы, но сейчас занимает только 13-е место в Премьер-Лиге, и Каррагер считает, что большая ответственность за это лежит на Рэтклиффе.
"Впечатление ужасное. Кто знает, как это решение будет выглядеть в будущем, и я думаю, они поступили правильно, но со стороны это не выглядит хорошо".
"Я не уверен, что могло быть сильно хуже с момента прихода Ineos. Они выиграли Кубок Англии, но они оставили тренера, которого не хотели, и потратили 200 миллионов фунтов на трансферном рынке".
"Прямо сейчас они занимают свою низшую позицию для данной стадии сезона".
"Им пришлось рано уволить тренера, а спортивный директор, которого они переманили из другого клуба Премьер-Лиги и за которого заплатили большие мерки по директорским меркам, ушел через несколько месяцев после своего назначения".
"Будучи фанатом "Манчестер Юнайтед", изначально вы испытывали радость от того, что в руководстве оказался кто-то отличный от Глэйзеров, но этот старт совершенно не назовешь отличным".
"Джим Рэтклифф и Ineos действуют очень плохо, и это нужно очень быстро изменить", — сообщил Каррагер Sky Sports.
11.12.2024 15:00
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Последние комментарии:
да он ебаный глейзер
так можно кратко написать, чтобы не делать статью, которую почти никто не прочитает
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Пидор!
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