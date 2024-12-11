Каррагер: "Рэтклифф очень плохо начал в МЮ"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер подверг критике совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа и его соратников по Ineos.

С момента своего прихода к управлению "Юнайтед" Рэтклифф принял ряд спорных решений, включая увольнение спортивного директора Дэна Эшуорта и продление контракта с Эриком Тен Хагом, впоследствии уволенным с поста главного тренера.



Также "Юнайтед" потратил очередное состояние на трансферы, но сейчас занимает только 13-е место в Премьер-Лиге, и Каррагер считает, что большая ответственность за это лежит на Рэтклиффе.



"Впечатление ужасное. Кто знает, как это решение будет выглядеть в будущем, и я думаю, они поступили правильно, но со стороны это не выглядит хорошо".



"Я не уверен, что могло быть сильно хуже с момента прихода Ineos. Они выиграли Кубок Англии, но они оставили тренера, которого не хотели, и потратили 200 миллионов фунтов на трансферном рынке".



"Прямо сейчас они занимают свою низшую позицию для данной стадии сезона".



"Им пришлось рано уволить тренера, а спортивный директор, которого они переманили из другого клуба Премьер-Лиги и за которого заплатили большие мерки по директорским меркам, ушел через несколько месяцев после своего назначения".



"Будучи фанатом "Манчестер Юнайтед", изначально вы испытывали радость от того, что в руководстве оказался кто-то отличный от Глэйзеров, но этот старт совершенно не назовешь отличным".



"Джим Рэтклифф и Ineos действуют очень плохо, и это нужно очень быстро изменить", — сообщил Каррагер Sky Sports.