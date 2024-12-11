Артета не переживает из-за дефицита голов с с игры

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не переживает из-за дефицита забитых голов с игры.

Как и против "Манчестер Юнайтед" несколькими днями ранее, против "Фулхэма" в минувший уикенд "Арсенал" смог забить только после розыгрыша углового.



Поэтому в последнее время "Арсенал" много критикуют за то, что "канониры" недостаточно создают с открытой игры, но Артета не видит повода для беспокойства.



"Я не переживаю, потому что я пересмотрел последний матч и увидел, какие ситуации мы имели при открытой игре и что создал соперник при открытой игре. Я не думаю, что мы могли сделать больше. Особенно с учетом того, как "Фулхэм" играет против каждого другого своего соперника".



"Кроме того, стандартные положения — это следствие того, что мы делаем при открытой игре и как мы обороняемся. Это часть игры".



"Вы, парни, рассматриваете стандарты и открытую игру отдельно. Я же рассматриваю это вместе. Это все существует вместе при любом стиле игры".



"Мы хотим создавать больше во всех отношениях, в том числе при стандартах. Мы могли создать больше и должны были забить еще один или два после стандартов. Мы всегда стараемся развиваться и быть лучше", — цитирует Артету Sky Sports.