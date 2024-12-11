Анонс матча "Ювентус" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" постарается вернуться на победный путь, сыграв на выезде с итальянским "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.

"Сити" находится в неважной форме, выиграв лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, где сейчас "горожане" занимают четвертое место.



Не блещет в данный момент и "Ювентус", расположившись только на шестом месте в Серии А после трех ничьих подряд.



Что касается Лиги Чемпионов, то здесь "Сити" и "Ювентус" имеют по восемь очков, ставя под большой вопрос свое попадание плей-офф напрямую.



- Эти команды шесть раз встречались в еврокубках. Начав с поражения 0:1 в Кубке УЕФА 1976 году, "Ювентус" не проиграл ни одного из пяти последующих матчей против "Сити" (3 победы, 2 ничьи).



- "Сити" не знает побед уже пять матчей кряду против "Ювентуса", и это худшая серия "горожан" против какой-либо команды в еврокубках (наравне с "Барселоной" с 2014 по 2016 год).



- "Ювентус" проиграл четыре из шести последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (2 победы), потерпев столько же поражений, как и в 40 предыдущих поединках на своем поле в рамках соревнования.



- "Сити" пропустил семь голов в двух последних матчах Лиги Чемпионов, хотя до этого трижды сохранил свои ворота на замке.



- Оба своих последних матча в Лиге Чемпионов "Ювентус" завершил миром (1:1 с "Лиллем" и 0:0 с "Астон Виллой"), но три раза подряд не играл вничью в соревновании с сезона 2012/13.



- Рико Льюис из "Сити" сыграл каждую минуту каждого матча своего клуба в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, став самым молодым игроком такого плана (20 лет и 20 дней).



- Полузащитник "Сити" Матеуш Нунеш отдал три результативные передачи в трех последних матчах Лиги Чемпионов.



К тренировкам с "Сити" в преддверии этого матча вернулись полузащитники Матео Ковачич и Фил Фоден. Натан Аке, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс, Родри и Оскар Бобб по-прежнему травмированы.



Лига Чемпионов. 6-й тур

"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Турин. Стадион "Альянц Стэдиум". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз