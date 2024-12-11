Анонс матча "Ювентус" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" постарается вернуться на победный путь, сыграв на выезде с итальянским "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.
"Сити" находится в неважной форме, выиграв лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, где сейчас "горожане" занимают четвертое место.
Не блещет в данный момент и "Ювентус", расположившись только на шестом месте в Серии А после трех ничьих подряд.
Что касается Лиги Чемпионов, то здесь "Сити" и "Ювентус" имеют по восемь очков, ставя под большой вопрос свое попадание плей-офф напрямую.
- Эти команды шесть раз встречались в еврокубках. Начав с поражения 0:1 в Кубке УЕФА 1976 году, "Ювентус" не проиграл ни одного из пяти последующих матчей против "Сити" (3 победы, 2 ничьи).
- "Сити" не знает побед уже пять матчей кряду против "Ювентуса", и это худшая серия "горожан" против какой-либо команды в еврокубках (наравне с "Барселоной" с 2014 по 2016 год).
- "Ювентус" проиграл четыре из шести последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (2 победы), потерпев столько же поражений, как и в 40 предыдущих поединках на своем поле в рамках соревнования.
- "Сити" пропустил семь голов в двух последних матчах Лиги Чемпионов, хотя до этого трижды сохранил свои ворота на замке.
- Оба своих последних матча в Лиге Чемпионов "Ювентус" завершил миром (1:1 с "Лиллем" и 0:0 с "Астон Виллой"), но три раза подряд не играл вничью в соревновании с сезона 2012/13.
- Рико Льюис из "Сити" сыграл каждую минуту каждого матча своего клуба в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, став самым молодым игроком такого плана (20 лет и 20 дней).
- Полузащитник "Сити" Матеуш Нунеш отдал три результативные передачи в трех последних матчах Лиги Чемпионов.
К тренировкам с "Сити" в преддверии этого матча вернулись полузащитники Матео Ковачич и Фил Фоден. Натан Аке, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс, Родри и Оскар Бобб по-прежнему травмированы.
Лига Чемпионов. 6-й тур
"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Турин. Стадион "Альянц Стэдиум". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
11.12.2024 13:00
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Рубен Аморим, о Рубен Аморим четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Аллисоны, Нойеры ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
P.S. Ссу в глоточку всем тем имбецилам, которые топили за отставку Эрика.
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