Анонс матча "Арсенал" — "Монако"

В своем очередном матче в Лиге Чемпионов "Арсенал" сыграет дома против "Монако".

В данный момент "Арсенал" и "Монако" имеют по 10 очков в Лиге Чемпионов, однако "канониры" опережают своего оппонента по разнице мячей.



В случае победы команда Микеля Артеты сделает большой шаг к тому, чтобы финишировать в топ-8 и напрямую попасть в плей-офф соревнования.



- Единственный предыдущий раз "Арсенал" и "Монако" пересекались в еврокубках в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2014/15, когда "канониры" уступили дома 1:3, одержали выездную победу 0:2 и покинули турнир.



- "Монако" выиграл пять из семи последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 поражения), но последняя из этих побед была одержана еще в марте 2017 — 3:1 против "Манчестер Сити".



- Только "Барселона" и "Бавария" (по 7) одержали больше домашних побед в Лиге Чемпионов со старта прошлого сезона, чем "Арсенал" (6).



- "Монако" выиграл предыдущий гостевой матч в Лиге Чемпионов (0:1 против "Болоньи") и теперь надеется оформить две выездные победы подряд в турнире впервые с сезона 2014/15.



- Последней командой, гостившей у "Арсенала" в Лиге Чемпионов и сумевшей сохранить свои ворота на замке, была "Барселона" в 2016 году (победа 0:2).



- "Арсенал" забивал в каждом из 11 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (всего 29 голов).



- Вингер "Арсенала" Букайо Сака поучаствовал в восьми голах в своих шести домашних матчах Лиги Чемпионов (5+3).



Тренировку "Арсенала" во вторник пропустили Юрриен Тимбер и Томас Партей. Защитники Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Габриэль Магальяэс, Риккардо Калафьори и Александр Зинченко травмированы. Киран Тирни должен сыграть свои первые минуты в этом сезоне.



Лига Чемпионов. 6-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Монако" (Франция)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз