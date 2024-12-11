Уэбб объяснил, почему Кайседо не заслуживал красной карточки

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо не заслуживал красной карточки в дерби против "Тоттенхэма".

В минувший уикенд Кайседо помог "Челси" одержать волевую победу 3:4 на поле "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.



При этом еще в первом тайме Кайседо грубо сыграл против полузащитника "шпор" Пап Матара Сарра, не получив даже желтой карточки, несмотря на подключение VAR.



По мнению Уэбба, Кайседо и не заслуживал удаления, но показать "горчичник" Мойсесу все же следовало.



"Здесь следовало показать желтую карточку, хотя в итоге Кайседо обошелся без дисциплинарного наказания. Думаю, это был безрассудный поступок. На мой взгляд, это не красная карточка. На мой взгляд, это ситуация, в которой Кайседо собирался ударить по мячу, но тот был выбит Папом Сарром".



"Продолжая это движение он бьет по ноге Сарра. Эо случилось действительно быстро, и замедленный повтор может ввести в заблуждение. На мой взгляд, это безрассудная игра, но это не серьезный фол, потому что здесь не было чрезмерной силы и угрозы безопасности Папа Сарра".



"На полной скорости у его стопы нет излишней энергии при ударе по голени. Он быстро отскочил, поэтому здесь не было стремления навредить сопернику. Он бьет по ноге и быстро отскакивает. На мой взгляд, это желтая карточка за безрассудный поступок", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.



