МЮ допускает продажу Лисандро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" допускает продажу центрального защитника Лисандро Мартинеса.

Мартинес считается одним из немногих удачных приобретений "Юнайтед" в последние трансферные окна.



Несмотря на статус любимчика фанатов "Юнайтед", руководство клуба с "Олд Траффорд" не рассматривает 26-летнего игрока сборной Аргентины как неприкасаемого.



Непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей означает, что "Юнайтед" готов выслушать предложения почти по каждому своему игроку, за исключением молодых Кобби Майну, Амада Диалло и Алехандро Гарначо.



В прессе уже некоторое время ходят слухи об интересе к Мартинесу со стороны "Реала", если испанский гранд обратится насчет Лисандро, "Юнайтед" будет готов сесть за стол переговоров, сообщает talkSPORT.