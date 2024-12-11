МЮ допускает продажу Лисандро Мартинеса

Лисандро Мартинес "Манчестер Юнайтед" допускает продажу центрального защитника Лисандро Мартинеса.

Мартинес считается одним из немногих удачных приобретений "Юнайтед" в последние трансферные окна.

Несмотря на статус любимчика фанатов "Юнайтед", руководство клуба с "Олд Траффорд" не рассматривает 26-летнего игрока сборной Аргентины как неприкасаемого.

Непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей означает, что "Юнайтед" готов выслушать предложения почти по каждому своему игроку, за исключением молодых Кобби Майну, Амада Диалло и Алехандро Гарначо.

В прессе уже некоторое время ходят слухи об интересе к Мартинесу со стороны "Реала", если испанский гранд обратится насчет Лисандро, "Юнайтед" будет готов сесть за стол переговоров, сообщает talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, Реал

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2024 09:00

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