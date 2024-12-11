Слот: "Алиссон показал, почему является лучшим голкипером в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что своей игрой против "Жироны" в Лиге Чемпионов Алиссон показал, почему является лучшим голкипером в мире.

Пропустив 11 предыдущих матчей "Ливерпуля" из-за травмы задней поверхности бедра, во вторник Алиссон вернулся на ворота и помог "красным" одержать выездную победу 0:1.



Алиссон сыграл ключевую роль в этой победе, совершив несколько выдающихся сейвов, и после матча Слот дал высочайшую оценку 32-летнему бразильцу.



"Я тут немного пошутил, что, возможно, наши игроки захотели посмотреть, в какой форме он реально находится, поэтому обеспечили ему так много работы. Но, конечно, это не было нашим планом".



"Сегодня он снова показал, почему я так много раз называл его нашим первым номером. Кувин (Келлехер) здесь не причем — он был так хорош. Но Алиссон был так важен для этого клуба столь много лет, а также для своей сборной".



"Сегодня он показал, почему является одним из лучших голкиперов в мире, хотя для меня он самый лучший".



"И давайте надеяться, что он сможет продолжить в том же духе, демонстрируя такую игру. Давайте надеяться еще больше, что он сможет оставаться в строю", — цитирует Слота Evening Standard.