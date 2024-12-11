Светская хроника за среду

Светская хроника "Арсенал" может купить Душана Влаховича в январе. "Манчестер Юнайтед" готов потратиться на Виктора Осимхена. "Ливерпуль" приблизился к новому контракту с Мохамедом Салахом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" обдумывает приобретение нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в январе. (TEAMtalk)

"Манчестер Юнайтед" готов выплатить отступные в 62 миллиона фунтов за нападающего Виктора Осимхена, принадлежащего "Наполи", в январе. (Il Mattino)

Скауты "Юнайтед" находятся под впечатлением от оцениваемого в 30 млн. фунтов левого защитника "Лечче" Патрика Доргу. (TBR Football)

Полузащитник Кристиан Эриксен покинет "Юнайтед" в конце сезона. (Fabrizio Romano)

"Ливерпуль" готов выплатить отступные в 37.3 млн. фунтов за полузащитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, которого также хочет "Реал". (Defensa Central)

"Манчестер Сити" не обращался к "Ньюкаслу" насчет полузащитника Бруно Гимараэса. Если бы "горожане" действительно хотели купить игрока в январе, то уже начали бы переговоры. (The Telegraph)

"Челси" не отпустит защитника Тосина Адарабиойо в январе. (Football Insider)

"Астон Вилла" лидирует в борьбе за полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла, которого "Челси" сделал доступным для трансфера. (Football Insider)

"Ньюкасл" ожидает интереса к своему вингеру Харви Барнсу в январе. (The Telegraph)

Нападающий "Майнца" Йонатан Буркардт находится на радаре у технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена. (TBR Football)

"Бавария" следит за голкипером "Брайтона" Бартом Вербрюггеном. (Sky Sport Germany)

Другое

"Ливерпуль" продвигается в переговорах со своим нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте, приближаясь к обсуждению структуры платежей. (Sky Sports)

"Арсенал" заинтересован в приглашении бывшего спортивного директора "Юнайтед" Дэна Эшуорта. (ESPN)

Эшуорт — цель номер один "Арсенала" на замену покидающему клуб Эду. (Daily Mirror)

Экс-наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался вернуться в "Мольде". (VG)

Помимо своей зарплаты в "Челси", бомбардир "Челси" Коул Палмер получает свыше 30,000 фунтов в неделю от своих персональных спонсоров. (The Sun)

Автомобильная авария нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио не была вызвана алкоголем или наркотиками. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 11.12.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1059

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 11.12.2024 07:55 # chelsea88
    Орешек.

    (ответить)

  2. sufferwell 11.12.2024 07:14 # sufferwell
    Не слишком ли много этот Палмер получает?

    (ответить)

  3. drogba11cool 11.12.2024 07:11 # drogba11cool
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  4. meshuggah 11.12.2024 07:05 # meshuggah
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

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