Светская хроника за среду

"Арсенал" может купить Душана Влаховича в январе. "Манчестер Юнайтед" готов потратиться на Виктора Осимхена. "Ливерпуль" приблизился к новому контракту с Мохамедом Салахом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" обдумывает приобретение нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в январе. (TEAMtalk)



"Манчестер Юнайтед" готов выплатить отступные в 62 миллиона фунтов за нападающего Виктора Осимхена, принадлежащего "Наполи", в январе. (Il Mattino)



Скауты "Юнайтед" находятся под впечатлением от оцениваемого в 30 млн. фунтов левого защитника "Лечче" Патрика Доргу. (TBR Football)



Полузащитник Кристиан Эриксен покинет "Юнайтед" в конце сезона. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" готов выплатить отступные в 37.3 млн. фунтов за полузащитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, которого также хочет "Реал". (Defensa Central)



"Манчестер Сити" не обращался к "Ньюкаслу" насчет полузащитника Бруно Гимараэса. Если бы "горожане" действительно хотели купить игрока в январе, то уже начали бы переговоры. (The Telegraph)



"Челси" не отпустит защитника Тосина Адарабиойо в январе. (Football Insider)



"Астон Вилла" лидирует в борьбе за полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла, которого "Челси" сделал доступным для трансфера. (Football Insider)



"Ньюкасл" ожидает интереса к своему вингеру Харви Барнсу в январе. (The Telegraph)



Нападающий "Майнца" Йонатан Буркардт находится на радаре у технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена. (TBR Football)



"Бавария" следит за голкипером "Брайтона" Бартом Вербрюггеном. (Sky Sport Germany)



Другое



"Ливерпуль" продвигается в переговорах со своим нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте, приближаясь к обсуждению структуры платежей. (Sky Sports)



"Арсенал" заинтересован в приглашении бывшего спортивного директора "Юнайтед" Дэна Эшуорта. (ESPN)



Эшуорт — цель номер один "Арсенала" на замену покидающему клуб Эду. (Daily Mirror)



Экс-наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался вернуться в "Мольде". (VG)



Помимо своей зарплаты в "Челси", бомбардир "Челси" Коул Палмер получает свыше 30,000 фунтов в неделю от своих персональных спонсоров. (The Sun)



Автомобильная авария нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио не была вызвана алкоголем или наркотиками. (The Sun)