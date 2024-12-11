Светская хроника за среду
"Арсенал" может купить Душана Влаховича в январе. "Манчестер Юнайтед" готов потратиться на Виктора Осимхена. "Ливерпуль" приблизился к новому контракту с Мохамедом Салахом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Арсенал" обдумывает приобретение нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в январе. (TEAMtalk)
"Манчестер Юнайтед" готов выплатить отступные в 62 миллиона фунтов за нападающего Виктора Осимхена, принадлежащего "Наполи", в январе. (Il Mattino)
Скауты "Юнайтед" находятся под впечатлением от оцениваемого в 30 млн. фунтов левого защитника "Лечче" Патрика Доргу. (TBR Football)
Полузащитник Кристиан Эриксен покинет "Юнайтед" в конце сезона. (Fabrizio Romano)
"Ливерпуль" готов выплатить отступные в 37.3 млн. фунтов за полузащитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, которого также хочет "Реал". (Defensa Central)
"Манчестер Сити" не обращался к "Ньюкаслу" насчет полузащитника Бруно Гимараэса. Если бы "горожане" действительно хотели купить игрока в январе, то уже начали бы переговоры. (The Telegraph)
"Челси" не отпустит защитника Тосина Адарабиойо в январе. (Football Insider)
"Астон Вилла" лидирует в борьбе за полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла, которого "Челси" сделал доступным для трансфера. (Football Insider)
"Ньюкасл" ожидает интереса к своему вингеру Харви Барнсу в январе. (The Telegraph)
Нападающий "Майнца" Йонатан Буркардт находится на радаре у технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена. (TBR Football)
"Бавария" следит за голкипером "Брайтона" Бартом Вербрюггеном. (Sky Sport Germany)
Другое
"Ливерпуль" продвигается в переговорах со своим нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте, приближаясь к обсуждению структуры платежей. (Sky Sports)
"Арсенал" заинтересован в приглашении бывшего спортивного директора "Юнайтед" Дэна Эшуорта. (ESPN)
Эшуорт — цель номер один "Арсенала" на замену покидающему клуб Эду. (Daily Mirror)
Экс-наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался вернуться в "Мольде". (VG)
Помимо своей зарплаты в "Челси", бомбардир "Челси" Коул Палмер получает свыше 30,000 фунтов в неделю от своих персональных спонсоров. (The Sun)
Автомобильная авария нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио не была вызвана алкоголем или наркотиками. (The Sun)
11.12.2024 07:00
Просмотров: 1059
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Орешек.
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Не слишком ли много этот Палмер получает?
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Расширение для Google Chrome, которое позволяет скрывать комментарии определенных пользователей сайта fapl.ru
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Источник: http://fapl.ru/users/drogba11cool/
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"Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
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