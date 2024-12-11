Слот "недоволен многим" в игре "Ливерпуля" против "Жироны"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот раскритиковал игру своей команды в матче Лиги Чемпионов против "Жироны".

Накануне "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, одержав победу 0:1 в Испании благодаря реализованному Мохамедом Салахом пенальти.



Однако Слоту совершенно не понравилось, какую свободу имел соперник, раз за разом напрягая выздоровевшего голкипера "красных" Алиссона.



"Если вы спросите меня насчет всех шести матчей, то я очень доволен всеми результатами. Я очень доволен первыми пятью матчами и тем, как мы в них сыграли, но я далек от того, чтобы быть довольным игрой сегодня вечером".



"Чем я недоволен? Я недоволен многим. Когда играешь против команды, которая обладает такой хорошей идеей футбола и знает, как выходить с с мячом из обороны по примеру "Реала" и "Манчестер Сити", с которыми мы играли недавно, вам нужно действовать очень интенсивно, чтобы усложнить им жизнь".



"Но когда вы несколько секунд ждете, чтобы пойти в прессинг, тогда эта команда может создать вам много проблем. Мне почти жаль их, потому что они заслуживают гораздо большего".



"У нас невероятный голкипер. Но это не отменяет того, что каждый раз при потере нами мяча мы не были достаточно агрессивны, и соперник мог пройти почти весь путь до наших ворот и нанести удар".



"У нас едва ли был какой-либо контроль над игрой на протяжении матча. Возможно, второй тайм был немного лучше — я просто стараюсь быть на позитиве", — цитирует Слота Daily Mail.