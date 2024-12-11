"Вилла" одержала победу в Лейпциге

"Астон Вилла" одержала тяжелую победу в гостях у "РБ Лейпциг" со счетом 2:3.

Гостям удалось открыть счет уже на третьей минуте. Мэтти Кэш с правого края штрафной навесил к вратарской, а там Олли Уоткинс головой скинул мяч под удар Джона Макгинна — 0:1.



Открыв счет, "Вилла" почувствовала себя уверенно и принялась подвергать соперника давлению.



Однако на 27-й минуте счет внезапно стал равным. Покинувший штрафную площадь Эмилиано Мартинес не понял своих защитников, которые все вместе позволили Лои Опенда принять мяч после длинного заброса и выскочить на пустые ворота — 1:1.



"РБ Лейпциг" определенно прибавил после ответного гола, выравняв игру, но концовка первого тайма осталась за "Виллой", потому что Уоткинс дважды выходил один на один. В первом случае его гол был отменен из-за офсайда, а во втором голкипер отразил удар Олли.



Второй тайм хозяева начали агрессивно, но на 52-й минуте пропустили. Это вышедший на замену Джон Дуран нанес роскошный удар с дистанции под перекладину — 1:2.



Спустя шесть минут Дуран еще раз поразил ворота домашней команды, но из-за офсайда гол не был засчитан.



"РБ Лейпциг" ответил на 62-й минуте, когда Кристоф Баумгартнер на дальней штанге ногой замкнул мягкую подачу Опенда — 2:2.



В концовке матча "вилланы" продемонстрировали большее рвение к победе, и на 86-й минуте вышедший на замену Росс Баркли дальним ударом с рикошетом принес своей команде три очка — 2:3.



"Вилла" пропустила совершенно необязательный гол, без которого эта победа могла бы быть немного комфортнее. А так подопечным Унаи Эмери пришлось сильно попотеть ради этих трех очков.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Астон Вилла" (Англия) — 2:3 (1:1)



Голы: Опенда 27, Баумгартнер 62 — Макгинн 3, Дуран 52, Баркли 85.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Гертрюйда, Орбан, Зайвальд, Хенрихс, Баумгартнер, Вермерен (Клостерманн 84), Айдара (Кампль 45), Нуса, Шешко (Силва 76), Опенда.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Неделькович 71), Карлос, Конса, Торрес, Динь (Матсен 83), Камара, Тилеманс (Баркли 83), Макгинн (Буэндиа 76), Роджерс, Уоткинс (Дуран 45).



Предупреждения: Хенрихс — Динь, Карлос.