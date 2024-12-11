МЮ готов продать Рэшфорда из-за сомнений насчет образа жизни Маркуса

"Манчестер Юнайтед" готов продать Маркуса Рэшфорда из-за сомнений насчет образа жизни своего нападающего.

По информации The Telegraph, "Юнайтед" был готов попрощаться с Рэшфордом еще минувшим летом. "Красные дьяволы" до сих пор открыты к предложениям насчет Маркуса.



"Юнайтед" обеспокоен тем, какую жизнь Рэшфорд ведет за пределами футбольного поля. Клуб подозревает, что Маркус больше не сосредоточен на игре, как следовало бы.



Игра Рэшфорда находится в затяжном спаде — с тех пор как летом 2023 Маркус заключил с "Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю.



В прошлом сезоне Рэшфорд столкнулся с целым рядом дисциплинарных проблем, включая скандально известную поездку в Белфаст. В "Юнайтед" видят, что у Маркуса есть слишком много отвлекающих факторов, которые напрямую влияют на игру 26-летнего англичанина.



Огромная зарплата Рэшфорда означает, что только избранные клубы — вроде ПСЖ или представителей саудовской лиги — могут позволить себе покупку Маркуса.



В случае продажи Рэшфорда вся вырученная сумма была бы зачтена в качестве чистой прибыли для "Юнайтед" при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей, потому что Маркус является собственным воспитанником "красных дьяволов".