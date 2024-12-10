"Ньюкасл" интересуется Йоханом Бакайоко

"Ньюкасл" проявляет интерес к вингеру голландского ПСВ Йохану Бакайоко в преддверии зимнего трансферного окна.

Бакайоко ярко выглядит в этом сезоне, забив пять голов и отдав одну результативную передачу в 14 матчах Эредивизии.



Как сообщает The Telegraph, 21-летний голландец очень нравится всем членам трансферного комитета "Ньюкасла", куда входит и главный тренер "сорок" Эдди Хау.



На "Сент-Джеймс Парк" считают, что Бакайоко стал бы реальным усилением для правого края атаки "Ньюкасла", однако согласовать этот трансфер в январе будет чрезвычайно сложно.



ПСВ совершенно не хочет терять ведущего игрока посреди сезона, а значит "Ньюкаслу", возможно, придется отложить свой интерес к Бакайоко до следующего лета.