"Ливерпуль" одержал победу в гостях у "Жироны"

Сейвы Алиссона и пенальти Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" одержать свою шестую подряд победу в Лиге Чемпионов — 0:1 против "Жироны".

Как и ожидалось, место на воротах "красных" занял пропустивший 11 предыдущих матчей Алиссон. Также вернулись в старт Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослаи.



"Ливерпуль" начал матч с двух опасных моментов, но голкипер "Жироны" Пауло Гассанига отразил удары Джо Гомеса и Дарвина Нуньеса.



На 12-й минуте "Жирона" ответила своим убойным моментом, но Дейли Блинд промахнулся по мячу, пытаясь замкнуть прострел вдоль ворот, а удар Алехандро Франсеса был остановлен Алиссоном.



В остатке первого тайма Алиссон совершил еще несколько сейвов, из которых можно выделить спасение на 38-й минуте после дальнего удара Ясера Асприльи.



До перерыва "Ливерпуль" почти ничего не создал в атаке — лишь Нуньес имел еще один момент, вновь не сумев пробить Гассанигу.



Второй тайм начался с очередного сейва Алиссона, который не позволил отличиться Арно Данжуме.



Игра складывалась очень тяжело для гостей, но на 62-й минуте "красным" подсобила система VAR, после обращения к которой рефери назначил пенальти за фол на Луисе Диасе в штрафной. Мохамед Салах не промахнулся — 0:1.



Запас прочности "Ливерпуля" оказался достаточно большим, чтобы уверенно довести дело до победы. "Жирона" старалась, но ничего не могла изменить.



Этот выезд в Испанию получился неожиданно тяжелым для "Ливерпуля", который отдыхал в минувший уикенд. "Красные" вырвали победу только благодаря пенальти, но результат — это главное для Арне Слота на столь интенсивной стадии сезона.



"Жирона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Салах 63 (пен).



"Жирона": Гассанига, Франсес, Хуанпе, Крейчи, Блинд (Солис 77), Ван де Бек (Мартин 76), Ромеу, Гутьеррес, Асприлья, Хиль (Порту 71), Данжума (Стуани 72).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк (Мартин 76), Робертсон, Собослаи, Гравенберх, Джонс (Эллиотт 76), Салах, Нуньес (Гакпо 71), Диас (Эндо 89).



Предупреждения: Ромеу, Франсес — Диас, Гомес.