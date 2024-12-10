"Ливерпуль" одержал победу в гостях у "Жироны"
Сейвы Алиссона и пенальти Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" одержать свою шестую подряд победу в Лиге Чемпионов — 0:1 против "Жироны".
Как и ожидалось, место на воротах "красных" занял пропустивший 11 предыдущих матчей Алиссон. Также вернулись в старт Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослаи.
"Ливерпуль" начал матч с двух опасных моментов, но голкипер "Жироны" Пауло Гассанига отразил удары Джо Гомеса и Дарвина Нуньеса.
На 12-й минуте "Жирона" ответила своим убойным моментом, но Дейли Блинд промахнулся по мячу, пытаясь замкнуть прострел вдоль ворот, а удар Алехандро Франсеса был остановлен Алиссоном.
В остатке первого тайма Алиссон совершил еще несколько сейвов, из которых можно выделить спасение на 38-й минуте после дальнего удара Ясера Асприльи.
До перерыва "Ливерпуль" почти ничего не создал в атаке — лишь Нуньес имел еще один момент, вновь не сумев пробить Гассанигу.
Второй тайм начался с очередного сейва Алиссона, который не позволил отличиться Арно Данжуме.
Игра складывалась очень тяжело для гостей, но на 62-й минуте "красным" подсобила система VAR, после обращения к которой рефери назначил пенальти за фол на Луисе Диасе в штрафной. Мохамед Салах не промахнулся — 0:1.
Запас прочности "Ливерпуля" оказался достаточно большим, чтобы уверенно довести дело до победы. "Жирона" старалась, но ничего не могла изменить.
Этот выезд в Испанию получился неожиданно тяжелым для "Ливерпуля", который отдыхал в минувший уикенд. "Красные" вырвали победу только благодаря пенальти, но результат — это главное для Арне Слота на столь интенсивной стадии сезона.
"Жирона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Салах 63 (пен).
"Жирона": Гассанига, Франсес, Хуанпе, Крейчи, Блинд (Солис 77), Ван де Бек (Мартин 76), Ромеу, Гутьеррес, Асприлья, Хиль (Порту 71), Данжума (Стуани 72).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк (Мартин 76), Робертсон, Собослаи, Гравенберх, Джонс (Эллиотт 76), Салах, Нуньес (Гакпо 71), Диас (Эндо 89).
Предупреждения: Ромеу, Франсес — Диас, Гомес.
10.12.2024 22:35
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норм там шахта баварку распечатала
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чую подзалуплы чуят что им пя3да
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Лузеркузенцы весь матч смотрели не смотрят ли пинсы матч лузеркузена.
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10.12.2024 20:25 #
lovrentiy
Пенсы, так то мы не против чтоб вы позырили, как выиграть по игре, а не по пенкам.
Источник: http://fapl.ru/posts/111718/?c=1
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izi /
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Slut-army!
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Не изи, но результат есть, как и положено чемпионской команде.
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Ну такое
Лысый руку жмёт со второй рукой в кармане. Манеры на уровне чухана
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Best of the best of the best
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КНЯЗИ!!!
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