"Ливерпуль" одержал победу в гостях у "Жироны"

Мохамед Салах Сейвы Алиссона и пенальти Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" одержать свою шестую подряд победу в Лиге Чемпионов — 0:1 против "Жироны".

Как и ожидалось, место на воротах "красных" занял пропустивший 11 предыдущих матчей Алиссон. Также вернулись в старт Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослаи.

"Ливерпуль" начал матч с двух опасных моментов, но голкипер "Жироны" Пауло Гассанига отразил удары Джо Гомеса и Дарвина Нуньеса.

На 12-й минуте "Жирона" ответила своим убойным моментом, но Дейли Блинд промахнулся по мячу, пытаясь замкнуть прострел вдоль ворот, а удар Алехандро Франсеса был остановлен Алиссоном.

В остатке первого тайма Алиссон совершил еще несколько сейвов, из которых можно выделить спасение на 38-й минуте после дальнего удара Ясера Асприльи.

До перерыва "Ливерпуль" почти ничего не создал в атаке — лишь Нуньес имел еще один момент, вновь не сумев пробить Гассанигу.

Второй тайм начался с очередного сейва Алиссона, который не позволил отличиться Арно Данжуме.

Игра складывалась очень тяжело для гостей, но на 62-й минуте "красным" подсобила система VAR, после обращения к которой рефери назначил пенальти за фол на Луисе Диасе в штрафной. Мохамед Салах не промахнулся — 0:1.

Запас прочности "Ливерпуля" оказался достаточно большим, чтобы уверенно довести дело до победы. "Жирона" старалась, но ничего не могла изменить.

Этот выезд в Испанию получился неожиданно тяжелым для "Ливерпуля", который отдыхал в минувший уикенд. "Красные" вырвали победу только благодаря пенальти, но результат — это главное для Арне Слота на столь интенсивной стадии сезона.

"Жирона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Салах 63 (пен).

"Жирона": Гассанига, Франсес, Хуанпе, Крейчи, Блинд (Солис 77), Ван де Бек (Мартин 76), Ромеу, Гутьеррес, Асприлья, Хиль (Порту 71), Данжума (Стуани 72).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк (Мартин 76), Робертсон, Собослаи, Гравенберх, Джонс (Эллиотт 76), Салах, Нуньес (Гакпо 71), Диас (Эндо 89).

Предупреждения: Ромеу, Франсес — Диас, Гомес.


Метки Жирона, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2024 22:35

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  1. bembo 10.12.2024 23:07 # bembo
    норм там шахта баварку распечатала

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  2. bembo 10.12.2024 23:06 # bembo
    чую подзалуплы чуят что им пя3да

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  3. hachidlo 10.12.2024 23:02 # hachidlo
    Лузеркузенцы весь матч смотрели не смотрят ли пинсы матч лузеркузена.

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  4. bembo 10.12.2024 23:00 # bembo
    10.12.2024 20:25 #
    lovrentiy

    Пенсы, так то мы не против чтоб вы позырили, как выиграть по игре, а не по пенкам.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111718/?c=1

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  5. skychnie-oboi 10.12.2024 22:42 # skychnie-oboi
    izi /

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  6. brown-ale 10.12.2024 22:41 # brown-ale
    Slut-army!

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  7. sausage 10.12.2024 22:40 # sausage
    Не изи, но результат есть, как и положено чемпионской команде.

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  8. gameboy 10.12.2024 22:39 # gameboy
    Ну такое
    Лысый руку жмёт со второй рукой в кармане. Манеры на уровне чухана

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  9. lfc-krr 10.12.2024 22:38 # lfc-krr
    Best of the best of the best

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  10. electric 10.12.2024 22:38 # electric
    КНЯЗИ!!!

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