"Брайтон" согласовал покупку Диего Гомеса

"Брайтон" согласовал покупку полузащитника "Интер Майами" и сборной Парагвая Диего Гомеса. Сумма трансфера держится в секрете.

Гомес официально присоединится к "Брайтону" 1 января 2025, когда откроется зимнее трансферное окно.



Гомес начинал свою карьеру на родине в "Либертаде", а в июле 2023 присоединился к выступающему в МЛС "Интер Майами", совладельцем которого является бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.



В этом сезоне Гомес был основным игроком "Интер Майами", забив шесть голов и отдав семь результативных передач в 28 матчах. Диего помог своей команде достичь плей-офф МЛС и квалифицироваться на клубный Чемпионат Мира.



"Он — динамичный полузащитник, который может забивать и ассистировать, и мы верим, что со своим физическим профилем он приспособится к Премьер-Лиге. Он недавно завершил сезон МЛС, поэтому мы уверены, что он будет готов сражаться за место в составе, когда присоединится к нам в следующем месяце", — сообщил технический директор "чаек" Дэвид Уэйр.