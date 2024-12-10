Тирни сыграет за "Арсенал" впервые с августа 2023

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Киран Тирни сыграет против "Монако" в Лиге Чемпионов в среду.

Тирни еще не сыграл ни одной минуты в этом сезоне, однако в данный момент "Арсенал" имеет дело с кризисом травм в оборонительной линии, вдобавок под вопросом находится Томас Партей.



Эта ситуация не оставляет Артете иного выбора, кроме как довериться 27-летнему шотландцу, работой которого на тренировках Микель очень доволен.



"Он готов, он действительно хорошо тренируется, и он определенно получит возможность. Для этого есть причина, учитывая состояние команды, вдобавок он заслужил это".



"Он заслужил это своим поведением, своим желанием, и это это присутствует, вы должны давать шансы игрокам", — цитирует Артету Evening Standard.