Ромеро раскритиковал руководство "Тоттенхэма"
Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро раскритиковал руководство своего клуба за недостаточные инвестиции в состав.
"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей во всех соревнованиях и сейчас находится в нижней половине Премьер-Лиги, что вновь заставило говорить о систематических проблемах в лондонском клубе.
В качестве основной проблемы Ромеро видит недостаточные траты "Тоттенхэма" на трансферы относительно конкурентов Премьер-Лиге.
"Манчестер Сити" сражается за титул каждый год. Вы видите, как "Ливерпуль" укрепил свой состав. "Челси" укрепил свой состав, у них не получалось, они снова укрепили состав, и теперь они наблюдают результаты. Это вещи, в которых нам нужно подражать".
"Нужно понять, что кое-что не в порядке, и я надеюсь, они (руководство) осознают это".
В последние годы всегда было одно и то же — сперва меняют игроков, затем меняют тренерский штаб. Всегда ответственны одни и те же люди".
"Надеюсь, они осознают, кто по-настоящему ответственен, и мы будем двигаться вперед, потому что это красивый клуб, который обладает структурой, чтобы легко сражаться за титул каждый год", — цитирует Ромеро BBC.
10.12.2024 20:00
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Последние комментарии:
Что-то я посмотрел сколько суммарно клубы потратили на игроков с сезона 18/19 и что-то не увидел в словах Ромеро закономерности.
1 Челси Челси 1,95 Млрд. ? 194 1,00 Млрд. ? 191 -949,54 млн ?
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1,21 Млрд. ? 108 347,32 млн ? 110 -858,21 млн ?
3 Арсенал Арсенал 1,02 Млрд. ? 112 290,09 млн ? 114 -734,66 млн ?
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1,00 Млрд. ? 148 711,07 млн ? 152 -289,24 млн ?
5 Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 957,75 млн ? 104 332,52 млн ? 100 -625,23 млн ?
Тоттенхэм только на 50 млн. меньше потратил на покупку игроков, чем Сити или Арсенал. Так для примера.
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норм намекнул, что его партнеры говнецо
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Зеропуль с 0 трансферов за все лето укрепил так укрепил. Латинос тупой
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Верно сказано! Но надо еще качествено а не посредствено укреплятся!
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