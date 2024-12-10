Ромеро раскритиковал руководство "Тоттенхэма"

Кристиан Ромеро Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро раскритиковал руководство своего клуба за недостаточные инвестиции в состав.

"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей во всех соревнованиях и сейчас находится в нижней половине Премьер-Лиги, что вновь заставило говорить о систематических проблемах в лондонском клубе.

В качестве основной проблемы Ромеро видит недостаточные траты "Тоттенхэма" на трансферы относительно конкурентов Премьер-Лиге.

"Манчестер Сити" сражается за титул каждый год. Вы видите, как "Ливерпуль" укрепил свой состав. "Челси" укрепил свой состав, у них не получалось, они снова укрепили состав, и теперь они наблюдают результаты. Это вещи, в которых нам нужно подражать".

"Нужно понять, что кое-что не в порядке, и я надеюсь, они (руководство) осознают это".

В последние годы всегда было одно и то же — сперва меняют игроков, затем меняют тренерский штаб. Всегда ответственны одни и те же люди".

"Надеюсь, они осознают, кто по-настоящему ответственен, и мы будем двигаться вперед, потому что это красивый клуб, который обладает структурой, чтобы легко сражаться за титул каждый год", — цитирует Ромеро BBC.


Метки Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 10.12.2024 20:55 # high-malvern
    Что-то я посмотрел сколько суммарно клубы потратили на игроков с сезона 18/19 и что-то не увидел в словах Ромеро закономерности.
    1 Челси Челси 1,95 Млрд. ? 194 1,00 Млрд. ? 191 -949,54 млн ?
    2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1,21 Млрд. ? 108 347,32 млн ? 110 -858,21 млн ?
    3 Арсенал Арсенал 1,02 Млрд. ? 112 290,09 млн ? 114 -734,66 млн ?
    4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1,00 Млрд. ? 148 711,07 млн ? 152 -289,24 млн ?
    5 Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 957,75 млн ? 104 332,52 млн ? 100 -625,23 млн ?

    Тоттенхэм только на 50 млн. меньше потратил на покупку игроков, чем Сити или Арсенал. Так для примера.

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  2. farot 10.12.2024 20:51 # farot
    норм намекнул, что его партнеры говнецо

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  3. superglor 10.12.2024 20:36 # superglor
    Зеропуль с 0 трансферов за все лето укрепил так укрепил. Латинос тупой

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  4. chelsiukpro 10.12.2024 20:03 # chelsiukpro
    Верно сказано! Но надо еще качествено а не посредствено укреплятся!

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