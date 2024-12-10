Ромеро раскритиковал руководство "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро раскритиковал руководство своего клуба за недостаточные инвестиции в состав.

"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей во всех соревнованиях и сейчас находится в нижней половине Премьер-Лиги, что вновь заставило говорить о систематических проблемах в лондонском клубе.



В качестве основной проблемы Ромеро видит недостаточные траты "Тоттенхэма" на трансферы относительно конкурентов Премьер-Лиге.



"Манчестер Сити" сражается за титул каждый год. Вы видите, как "Ливерпуль" укрепил свой состав. "Челси" укрепил свой состав, у них не получалось, они снова укрепили состав, и теперь они наблюдают результаты. Это вещи, в которых нам нужно подражать".



"Нужно понять, что кое-что не в порядке, и я надеюсь, они (руководство) осознают это".



В последние годы всегда было одно и то же — сперва меняют игроков, затем меняют тренерский штаб. Всегда ответственны одни и те же люди".



"Надеюсь, они осознают, кто по-настоящему ответственен, и мы будем двигаться вперед, потому что это красивый клуб, который обладает структурой, чтобы легко сражаться за титул каждый год", — цитирует Ромеро BBC.