Гвардиола отдохнет от футбола после ухода из "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что собирается взять паузу от футбола после ухода от "горожан".

Гвардиола лишь в прошлом месяце заключил с "Сити" новый контракт до 2027 года и сейчас прикладывает огромные усилия, чтобы вывести из кризиса свою команду, обескровленную травмами.



Гвардиола исключает сценарий, при котором сразу после ухода из "Сити" он возглавит другой клуб. Хосеп предпочтет отдохнуть или ограничиться работой с какой-нибудь сборной.



"Я не буду тренировать другую команду (сразу после ухода из "Сити"). Я не говорю про долгосрочную перспективу. Я имею ввиду, что я не уйду из "Манчестер Сити", чтобы отправиться в другую страну и делать то же самое".



"У меня не было бы энергии для этого... Мысль о том, чтобы все начать где-нибудь еще, организовать весь процесс тренировок и так далее... Нет, нет, нет. Может быть, сборная, но это другое", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.