Гравенберх: "Слот придал мне уверенности"

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх поблагодарил своего главного тренера Арне Слота за помощь в становлении игроком стартового состава.

В прошлом сезоне при Юргене Клоппе, предшественнике Слота, Гравенберх был лишь игроком ротации, но теперь Райан играет регулярно, раскрывшись в роли опорного полузащитника.



Гравенберх благодарен Слоту за то, что получил полноценную возможность проявить себя. Райан чувствует, что Клопп ему так не доверял.



"Теперь я гораздо больше матчей играю в стартовом составе, так что это немного по-другому. Тренер придал мне уверенности, когда я в ней нуждался, и я рад, что могу снова проявлять себя".



"Если честно, тебе просто нужно провести несколько матчей подряд. Иногда это действительно тяжело. Например, ты на лавке, следующий матч играешь хорошо, затем снова на лавке, затем выходишь на 10 минут. Это не то, чего ты хочешь".



"Поэтому, да, просто провести несколько матчей подряд, и это придаст тебе уверенности, если ты будешь делать хорошие вещи на поле. Я рад, что играю. Я снова могу быть на поле 90 минут и проявлять себя", — цитирует Гравенберха Daily Mirror.