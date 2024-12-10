О'Нил останется на матч с "Ипсвичем"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил, вероятно, останется на своем посту на матч Премьер-Лиги против "Ипсвича" в ближайший уикенд.

Накануне вечером "Вулверхэмптон" потерпел поражение 2:1 от "Вест Хэма", чей наставник Хулен Лопетеги тоже находился на волоске от увольнения.



Это поражение было дополнительно омрачено стычкой капитана "волков" Марио Лемина со своим визави Джарродом Боуэном, из-за чего могло сложиться впечатление, что О'Нил совершенно утратил контроль над командой.



Однако talkSPORT утверждает, что боссы "Вулверхэмптона" собираются дать О'Нилу еще один матч для исправления ситуации.



Этим матчем станет домашнее противостояние с "Ипсвичем", который вместе с "волками" располагается в зоне вылета Премьер-Лиги.



