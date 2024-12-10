"Юнайтед" открыт к продаже Рэшфорда в январе

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" открыт к продаже нападающего Маркуса Рэшфорда в зимнее трансферное окно.

Рэшфорд демонстрирует довольно обнадеживающий футбол при Рубене Амориме, отметившись тремя голами в трех первых матчах нового главного тренера "Юнайтед".

Однако для всех на "Олд Траффорд" очевидно, что 27-летний англичанин не оправдывает на свою зарплату в 350,000 фунтов в неделю.

Поэтому "Юнайтед" готов продать Рэшфорда следующим летом или уже в январе, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость для приглашения новичков, сообщает Sky Sport Germany.

Добавим, свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2028, Рэшфорд заключил с "Юнайтед" в 2023 году.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2024 16:00

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