"Юнайтед" открыт к продаже Рэшфорда в январе
"Манчестер Юнайтед" открыт к продаже нападающего Маркуса Рэшфорда в зимнее трансферное окно.
Рэшфорд демонстрирует довольно обнадеживающий футбол при Рубене Амориме, отметившись тремя голами в трех первых матчах нового главного тренера "Юнайтед".
Однако для всех на "Олд Траффорд" очевидно, что 27-летний англичанин не оправдывает на свою зарплату в 350,000 фунтов в неделю.
Поэтому "Юнайтед" готов продать Рэшфорда следующим летом или уже в январе, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость для приглашения новичков, сообщает Sky Sport Germany.
Добавим, свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2028, Рэшфорд заключил с "Юнайтед" в 2023 году.
10.12.2024 16:00
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