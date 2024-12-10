Санчо: "Должен доказать неправоту многих людей"

Вингер "Челси" Джейдон Санчо заявил, что упорно трудится, чтобы доказать неправоту своих критиков.

Провалив свой период в "Манчестер Юнайтед", минувшим летом Санчо отправился в "Челси" на правах аренды с последующим выкупом, и этот переход помог Джейдону перезагрузить свою карьеру.



В минувшее воскресенье Санчо забил свой второй гол за "Челси", поспособствовав победе 3:4 над "Тоттенхэмом", и 24-летний англичанин чувствует, что есть еще много людей, которые по-прежнему в нем сомневаются.



"Определенно, это очень приятно. В последнее время я чуть больше работаю над своим ударом на тренировках, просто пытаясь поразить дальний угол, поэтому я доволен, что у меня получилось".



"Тренерский штаб и игроки говорили мне, что я должен быть немного эгоистичнее перед чужими воротами и наносить удар, когда выхожу на позиции для этого. Я работал над этим, поэтому я доволен".



"Я знаю, что должен доказать неправоту многих людей, и я упорно тружусь на тренировках каждый день. Когда я получаю шанс, то просто стараюсь делать, что умею, поэтому я был рад забить и набрать три очка для команды".



"Я просто двигаюсь матч за матчем и надеюсь развить эту форму", — цитирует Санчо talkSPORT.