Санчо: "Должен доказать неправоту многих людей"
Вингер "Челси" Джейдон Санчо заявил, что упорно трудится, чтобы доказать неправоту своих критиков.
Провалив свой период в "Манчестер Юнайтед", минувшим летом Санчо отправился в "Челси" на правах аренды с последующим выкупом, и этот переход помог Джейдону перезагрузить свою карьеру.
В минувшее воскресенье Санчо забил свой второй гол за "Челси", поспособствовав победе 3:4 над "Тоттенхэмом", и 24-летний англичанин чувствует, что есть еще много людей, которые по-прежнему в нем сомневаются.
"Определенно, это очень приятно. В последнее время я чуть больше работаю над своим ударом на тренировках, просто пытаясь поразить дальний угол, поэтому я доволен, что у меня получилось".
"Тренерский штаб и игроки говорили мне, что я должен быть немного эгоистичнее перед чужими воротами и наносить удар, когда выхожу на позиции для этого. Я работал над этим, поэтому я доволен".
"Я знаю, что должен доказать неправоту многих людей, и я упорно тружусь на тренировках каждый день. Когда я получаю шанс, то просто стараюсь делать, что умею, поэтому я был рад забить и набрать три очка для команды".
"Я просто двигаюсь матч за матчем и надеюсь развить эту форму", — цитирует Санчо talkSPORT.
10.12.2024 15:00
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