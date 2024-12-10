МЮ упразднит должность спортивного директора

Дэн Эшуорт "Манчестер Юнайтед" планирует упразднить должность спортивного директора после неудачного опыта с Дэном Эшуортом.

В июле Эшуорт стал первым в истории "Юнайтед" спортивным директором — клуб с "Олд Траффорд" специально создал эту должность (sporting director) под приглашенного из "Ньюкасла" Дэна.

Однако всего 159 дней спустя "Юнайтед" объявил о расставании с Эшуортом по обоюдному согласию сторон, и The Sun утверждает, что "красные дьяволы" не собираются никого приглашать на место Дэна.

"Юнайтед" упразднит должность спортивного директора, а обязанности Эшуорта между собой распределят сэр Дейв Брэйлсфорд, который является правой рукой совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа, исполнительный директор Омар Беррада и технический директор Джейсон Уилкокс.

Что касается Эшуорта, то он, возможно, ненадолго остался без работы. Сообщается, что интерес к бывшему директору "Вест Бромвича", "Брайтона" и FA проявил "Арсенал", который находится в поисках замены для покидающего клуб Эду.

Эшуорт находится в близких отношениях с управляющим директором "Арсенала" Ричардом Гарликом, который и заведует поисками нового спортивного директора.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2024 14:00

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