МЮ упразднит должность спортивного директора
"Манчестер Юнайтед" планирует упразднить должность спортивного директора после неудачного опыта с Дэном Эшуортом.
В июле Эшуорт стал первым в истории "Юнайтед" спортивным директором — клуб с "Олд Траффорд" специально создал эту должность (sporting director) под приглашенного из "Ньюкасла" Дэна.
Однако всего 159 дней спустя "Юнайтед" объявил о расставании с Эшуортом по обоюдному согласию сторон, и The Sun утверждает, что "красные дьяволы" не собираются никого приглашать на место Дэна.
"Юнайтед" упразднит должность спортивного директора, а обязанности Эшуорта между собой распределят сэр Дейв Брэйлсфорд, который является правой рукой совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа, исполнительный директор Омар Беррада и технический директор Джейсон Уилкокс.
Что касается Эшуорта, то он, возможно, ненадолго остался без работы. Сообщается, что интерес к бывшему директору "Вест Бромвича", "Брайтона" и FA проявил "Арсенал", который находится в поисках замены для покидающего клуб Эду.
Эшуорт находится в близких отношениях с управляющим директором "Арсенала" Ричардом Гарликом, который и заведует поисками нового спортивного директора.
10.12.2024 14:00
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