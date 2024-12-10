Слот — о цели "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов: "Хотим остаться в топ-8"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот обозначил цель своей команды на основной этап Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" выиграл все пять своих первых матчей в Лиге Чемпионов, занимая первое место в таблице из 36 команд.



Однако Слот не ставит задачу удержаться на вершине и просто хочет удержаться в топ-8, чтобы миновать стыковой раунд плей-офф.



"Я уже много раз говорил, что судить можно будет только позже. Если ты каждый раз используешь игроков стартового состава, тогда тебе нужен результат, потому что мы стремимся финишировать высоко, чтобы сразу попасть в следующий раунд".



"Если ты сразу попадаешь в следующий раунд и все равно получаешь сложный жребий, тогда мы будем думать об этом по-другому, но давайте подождем и посмотрим".



"Мы хотим остаться в топ-8, поэтому нам нужно одержать еще одну победу, и первая возможность для этого будет завтра".



"Полагаю, если мы окажемся в топ-8, то "Манчестер Сити" и "Арсенал" будут там тоже. Я уверен насчет "Арсенала" на 95%. "Сити" предстоит постараться чуть больше, но они могут одержать несколько побед".



"Мы играли каждые три дня и были не так плохи! Возможно, нам стоило играть еще и товарищеские матчи! Это шутка, но мы стремимся попасть в топ-8 и миновать стыковой раунд", — цитирует Слота Sky Sports.