Анонс матча "Жирона" — "Ливерпуль"

"Ливерпуль" постарается продлить свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов во время выезда к испанской "Жироне".

К этому выезду "Ливерпуль" подходит отдохнувшим. Команда Арне Слота получила неожиданную передышку по той причине, что запланированное на минувшую субботу дерби против "Эвертона" в Премьер-Лиге было отложено из-за непогоды.



Выиграв все пять своих первых матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" занимает первое место и находится в шаге от того, чтобы гарантировать себе прямой выход в плей-офф.



Лидирует "Ливерпуль" и в Премьер-Лиге, тогда как "Жирона" в Ла Лиге занимает только девятое место, а в Лиге Чемпионов — аж 30-е, набрав три очка из 15 возможных.



- Прежде "Жирона" еще не встречалась с английскими командами в еврокубках.



- Для "Ливерпуля" "Жирона" станет 13-м различным соперником из Испании в еврокубках.



- "Ливерпуль" выиграл только два из 10 последних выездных матчей против испанских команд (1 ничья, 7 поражений). Правда, обе эти победы были добыты во время трех последних выездов (1 поражение) — против "Атлетико" в октябре 2021 (2:3) и против "Вильярреала" в мае 2022 (2:3).



- Испанские команды не выиграли ни одного из семи последних матчей против соперников из Англии в еврокубках (3 ничьи, 4 поражения) — с победы "Реала" над "Челси" в апреле 2023 (2:0).



- "Ливерпуль" — единственная в этом розыгрыше Лиги Чемпионов команда со 100-процентным результатом.



- "Ливерпуль" выиграл все 10 своих последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов с общим счетом 28:3.



- Последней командой, побежавшей "Ливерпуль" на групповом этапе Лиги Чемпионов, был "Наполи" в сентябре 2022 (4:1).



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отдал четыре результативные передачи в пяти матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, что уже является повторением его личного рекорда.



"Ливерпуль" снова может рассчитывать на голкипера Алиссона, пропустившего 11 последних матчей из-за травмы задней поверхности бедра. Диогу Жота возобновил тренировки, но играть пока не готов. Федерико Кьеза приболел.



Лига Чемпионов. 6-й тур

"Жирона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)

Жирона. Стадион "Монтиливи". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз