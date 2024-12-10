Анонс матча "Жирона" — "Ливерпуль"
"Ливерпуль" постарается продлить свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов во время выезда к испанской "Жироне".
К этому выезду "Ливерпуль" подходит отдохнувшим. Команда Арне Слота получила неожиданную передышку по той причине, что запланированное на минувшую субботу дерби против "Эвертона" в Премьер-Лиге было отложено из-за непогоды.
Выиграв все пять своих первых матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" занимает первое место и находится в шаге от того, чтобы гарантировать себе прямой выход в плей-офф.
Лидирует "Ливерпуль" и в Премьер-Лиге, тогда как "Жирона" в Ла Лиге занимает только девятое место, а в Лиге Чемпионов — аж 30-е, набрав три очка из 15 возможных.
- Прежде "Жирона" еще не встречалась с английскими командами в еврокубках.
- Для "Ливерпуля" "Жирона" станет 13-м различным соперником из Испании в еврокубках.
- "Ливерпуль" выиграл только два из 10 последних выездных матчей против испанских команд (1 ничья, 7 поражений). Правда, обе эти победы были добыты во время трех последних выездов (1 поражение) — против "Атлетико" в октябре 2021 (2:3) и против "Вильярреала" в мае 2022 (2:3).
- Испанские команды не выиграли ни одного из семи последних матчей против соперников из Англии в еврокубках (3 ничьи, 4 поражения) — с победы "Реала" над "Челси" в апреле 2023 (2:0).
- "Ливерпуль" — единственная в этом розыгрыше Лиги Чемпионов команда со 100-процентным результатом.
- "Ливерпуль" выиграл все 10 своих последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов с общим счетом 28:3.
- Последней командой, побежавшей "Ливерпуль" на групповом этапе Лиги Чемпионов, был "Наполи" в сентябре 2022 (4:1).
- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отдал четыре результативные передачи в пяти матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, что уже является повторением его личного рекорда.
"Ливерпуль" снова может рассчитывать на голкипера Алиссона, пропустившего 11 последних матчей из-за травмы задней поверхности бедра. Диогу Жота возобновил тренировки, но играть пока не готов. Федерико Кьеза приболел.
Лига Чемпионов. 6-й тур
"Жирона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)
Жирона. Стадион "Монтиливи". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
10.12.2024 12:00
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Последние комментарии:
Жирона должна наклычить выскочек
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лол
https://ibb.co/FsX3n1z
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учитель геометрии наркота, когда доказывал классу, что стороны квадрата равны, просто измерил наркотскую бестолковку под улюлюканье всего класса
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Здравствуйте, меня зовут Стивенс.
Меня часто спрашивают чем отличаются болельщики абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба "Щленще" от абсолютно ебанутых фонадов абсолютно ебанутого лондоского футбольного клуба "Щленще".
Болельщики абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба "Щленще" - лица, имеющие средне-специальное членсидорское образование, общий стаж отсосов толстых членче которых составляет не более 7 лет. (chelsea-69, skydreams, danny949494, drogba11cool, chelsealondon, yamateh и др.)
Абсолютно ебанутые фонады абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба "Щленще" - лица, имеющие высшее членсидорское образование, полученное в высших членсидорских образовательных учреждениях г. Членск, Членской области, РК Членсостан, осуществляющие на основе специальности "Минетное дело" отсосную деятельность на FAPL.sru в соответствии с регламентом, установленным mixyilo. Общий стаж отсосов - более 10 лет без ограничений на ежедневный отсос толстых членче. (bembo, hachidlo, blueswin, division, thefa, mototroller, ratamahatta, meshuggah, ganinilyha, fiezzo, farot, gucman, nurba44 и др.
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Кьеза приболел)))
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Оберег от боряхи, читать в начале треда на главной фапла.
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Аминь.
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Источник: http://fapl.ru/users/drogba11cool/
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"Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
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