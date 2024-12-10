Макаллистер надеется, что Салах, Трент и Ван Дейк останутся в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер выразил надежду, что Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и Виргил Ван Дейк подпишут новые контракты с мерсисайдским клубом.

Как известно, действующие контракты Салаха, Александер-Арнольда и Ван Дейка истекают уже в конце этого сезона.



Все трое ведут переговоры, и все трое уже получили от "Ливерпуля" стартовые предложения о продлении сотрудничества, и Макаллистер не хочет, чтобы его команда лишалась столь ценных игроков.



"Надеюсь, он (Салах) сможет остаться в "Ливерпуле" на следующий год. Я хочу, чтобы переговоры оказались успешными. Он выглядит счастливым здесь и является легендой клуба".



"Было бы идеально, если он сможет завершить свою карьеру здесь, но это очень личные решения, и это также зависит от клуба, их аналитики и их решения".



"Да, я надеюсь, Трент и Виргил смогут продолжить выступать за нас, как и Салах".



"Александер-Арнольд, например, имеет фундаментальное значение, как мы убедились против "Манчестер Сити", когда он вернулся после травмы. Его мастерство огромно".



"Его критиковали за оборонительные действия, но у меня нет сомнений, что он может делать разницу и в обороне, и в атаке".



"Вдобавок он силен и быстр, что позволяет ему находить этот баланс между атакой и обороной. Как и Салах, он ведет переговоры, и я надеюсь, он сможет и дальше выступать за нашу команду", — сообщил Макаллистер Diario AS.