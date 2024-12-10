Стали известные призовые "Сити" и "Челси" за клубный Чемпионат Мира
Стал известен размер призовых, которые "Манчестер Сити" и "Челси" смогут получить за участие в клубном Чемпионате Мира.
Напомним, следующим летом в Соединенных Штатах ФИФА впервые проведет клубный Чемпионат Мира по новому формату, и среди 32 участников турнира есть два представителя Премьер-Лиги.
Недавно ФИФА провела жеребьевку группового этапа клубного Чемпионата Мира, а теперь и заключила контракт с бродкастером DAZN, который займется трансляциями стартующего 14 июня турнира.
Контракт с DAZN оценивается в 1 миллиард долларов (783 млн. фунтов), что гарантирует "Сити" и "Челси" по 50-60 млн. фунтов в виде призовых, сообщает Daily Mail.
10.12.2024 10:00
Просмотров: 888
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Изи лавэ для двух лучших клубов Англии эвер. Бизнескары!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий