Стали известные призовые "Сити" и "Челси" за клубный Чемпионат Мира

Стал известен размер призовых, которые "Манчестер Сити" и "Челси" смогут получить за участие в клубном Чемпионате Мира.

Напомним, следующим летом в Соединенных Штатах ФИФА впервые проведет клубный Чемпионат Мира по новому формату, и среди 32 участников турнира есть два представителя Премьер-Лиги.



Недавно ФИФА провела жеребьевку группового этапа клубного Чемпионата Мира, а теперь и заключила контракт с бродкастером DAZN, который займется трансляциями стартующего 14 июня турнира.



Контракт с DAZN оценивается в 1 миллиард долларов (783 млн. фунтов), что гарантирует "Сити" и "Челси" по 50-60 млн. фунтов в виде призовых, сообщает Daily Mail.