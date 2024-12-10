Саа предсказывает возвращение Погба в МЮ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим может предложить полузащитнику Полю Погба возможность вернуться в клуб.

В данный момент 31-летний Погба находится в поисках нового клуба, который поможет ему возобновить карьеру после истекающей в марте дисквалификации за допинг.



По информации бывшего нападающего "Юнайтед" Луи Саа, "красные дьяволы" могут протянуть руку помощи его соотечественнику и помочь с возвращением в форму.



"До меня дошли слухи о том, что Полю Погба будет предложена возможность вернуться и тренироваться с "Манчестер Юнайтед" после Нового года, и я думаю, это было бы отличной возможностью для Поля".



"Ему нужно как можно скорее вернуться на свой лучший уровень и тренироваться с игроками топ-уровня, которые помогут ему сделать это. Думаю, он был бы в восторге от возможности вернуться в клуб".



"Я также думаю, Поль Погба остается очень особенным игроком. Если подумать о полузащитниках, Погба обладает уникальными качествами", — цитирует Саа Daily Express.