Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер готов возглавить "Вест Хэм" на остаток сезона.

Несмотря на победу 2:1 над "Вулверхэмптоном" накануне, будущее нынешнего главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги остается под большим вопросом.



Недавно "Вест Хэм" провел разговор с экс-наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, и тот не хочет браться за новую работы посреди сезона, несмотря на свое желание попробовать себя в Премьер-Лиге.



В то же время Поттер, сообщает talkSPORT, открыт к идее заключить краткосрочный контракт с "Вест Хэмом", приняв лондонскую команду на остаток сезона.



Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023 и уже продолжительное время ищет себе подходящий вариант.



Помимо этого, к своему третьему периоду в "Вест Хэме" открыт Мойес, на место которого Лопетеги и был приглашен минувшим летом.