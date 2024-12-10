Поттер готов возглавить "Вест Хэм" на остаток сезона
Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер готов возглавить "Вест Хэм" на остаток сезона.
Несмотря на победу 2:1 над "Вулверхэмптоном" накануне, будущее нынешнего главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги остается под большим вопросом.
Недавно "Вест Хэм" провел разговор с экс-наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, и тот не хочет браться за новую работы посреди сезона, несмотря на свое желание попробовать себя в Премьер-Лиге.
В то же время Поттер, сообщает talkSPORT, открыт к идее заключить краткосрочный контракт с "Вест Хэмом", приняв лондонскую команду на остаток сезона.
Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023 и уже продолжительное время ищет себе подходящий вариант.
Помимо этого, к своему третьему периоду в "Вест Хэме" открыт Мойес, на место которого Лопетеги и был приглашен минувшим летом.
10.12.2024 08:00
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