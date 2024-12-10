Макаллистер хочет поиграть в Испании

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заявил, что хотел бы поиграть в испанской Ла Лиге.

Макаллистер утвердился ключевым игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов плюс бонусы летом 2023.



Вообще, Макаллистер выступает в Англии с 2020 года, однако 24-летний аргентинец, чей контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2027 года, хотел бы попробовать и нечто другое в своей карьере.



"Есть ли у меня интерес однажды поиграть в Испании? Да, почему нет. Это страна, которая мне очень нравится, и я посещал ее несколько раз. Помимо всего прочего, она очень схожа с Аргентиной из-за языка и культуры. Я бы определенно хотел однажды поиграть в Испании", — цитирует Макаллистера Daily Express.