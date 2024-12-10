Светская хроника за вторник

Лерой Сане и Адемола Лукман могут вернуться в Премьер-Лигу. "Реал" заинтересовался Коулом Палмером. "Арсенал" нашел нового нападающего. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Полузащитник "Баварии" Лерой Сане все ближе к тому, чтобы стать свободным агентом в конце сезона. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Аталанты" Адемола Лукман открыт к возвращению в Премьер-Лигу. (Givemesport)



Бомбардир "Челси" Коул Палмер привлек интерес "Реала". (Fichajes)



"Манчестер Юнайтед" находится под впечатлением от игры Конрада Лаймера, но никакого контакта с полузащитником "Баварии" нет. (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" и "Реал" обдумывают покупку капитана "Милана" Тео Эрнандеса, который доступен для трансфера за 41 миллион фунтов. (Calciomercato)



"Юнайтед" может уже в январе попрощаться с Кристианом Эриксеном и Антони для пополнения своего трансферного бюджета. (Givemesport)



"Арсенал", "Юнайтед" и "Барселона" готовы сойтись в битве за нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, чей контракт истекает в конце сезона. (Mundo Deportivo)



"Эвертон" может продать своего нападающего Доминика Калверт-Левина в январе за 20 млн. фунтов, и "Арсенал" находится среди заинтересованных в игроке клубов. (The Sun)



"Манчестер Сити" готов использовать Оскара Бобба или Джеймса Макати в качестве разменной монеты для приобретения вингера "Байера" Флориана Вирца. (TBR Gootball)



Защитник "Болоньи" Сэм Бекема вызывает интерес у "Ливерпуля". (TEAMtalk)



"Ливерпуль" хочет 18-летнего полузащитника "Мазервелла" Леннона Миллера, оцениваемого в 8 млн. фунтов. (Caugh Offside)



"Вест Хэм" активизирует свой интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону с открытием зимнего трансферного окна. (Football Insider)



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"Юнайтед" готов поспорить с "Арсеналом" за футбольного советника ПСЖ Луиша Кампуша. (i Sport)



"Сити" и Puma дадут болельщикам возможность создать дизайн третьего комплекта формы "горожан" на сезон 2026/27 с помощью искусственного интеллекта. (The Sun)



Защитник "Тоттенхэма" Педро Порро деактивировал свой аккаунт в социальной сети из-за критики, которая на него обрушилась после поражения 3:4 от "Челси". (Daily Mail)



Бывший главный тренер "Лестера" Найджел Пирсон заново учится ходить после перенесенной болезни. (talkSPORT)