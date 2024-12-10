Светская хроника за вторник
Лерой Сане и Адемола Лукман могут вернуться в Премьер-Лигу. "Реал" заинтересовался Коулом Палмером. "Арсенал" нашел нового нападающего. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
Полузащитник "Баварии" Лерой Сане все ближе к тому, чтобы стать свободным агентом в конце сезона. (Sky Sport Germany)
Нападающий "Аталанты" Адемола Лукман открыт к возвращению в Премьер-Лигу. (Givemesport)
Бомбардир "Челси" Коул Палмер привлек интерес "Реала". (Fichajes)
"Манчестер Юнайтед" находится под впечатлением от игры Конрада Лаймера, но никакого контакта с полузащитником "Баварии" нет. (Sky Sport Germany)
"Юнайтед" и "Реал" обдумывают покупку капитана "Милана" Тео Эрнандеса, который доступен для трансфера за 41 миллион фунтов. (Calciomercato)
"Юнайтед" может уже в январе попрощаться с Кристианом Эриксеном и Антони для пополнения своего трансферного бюджета. (Givemesport)
"Арсенал", "Юнайтед" и "Барселона" готовы сойтись в битве за нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, чей контракт истекает в конце сезона. (Mundo Deportivo)
"Эвертон" может продать своего нападающего Доминика Калверт-Левина в январе за 20 млн. фунтов, и "Арсенал" находится среди заинтересованных в игроке клубов. (The Sun)
"Манчестер Сити" готов использовать Оскара Бобба или Джеймса Макати в качестве разменной монеты для приобретения вингера "Байера" Флориана Вирца. (TBR Gootball)
Защитник "Болоньи" Сэм Бекема вызывает интерес у "Ливерпуля". (TEAMtalk)
"Ливерпуль" хочет 18-летнего полузащитника "Мазервелла" Леннона Миллера, оцениваемого в 8 млн. фунтов. (Caugh Offside)
"Вест Хэм" активизирует свой интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону с открытием зимнего трансферного окна. (Football Insider)
Другое
"Юнайтед" готов поспорить с "Арсеналом" за футбольного советника ПСЖ Луиша Кампуша. (i Sport)
"Сити" и Puma дадут болельщикам возможность создать дизайн третьего комплекта формы "горожан" на сезон 2026/27 с помощью искусственного интеллекта. (The Sun)
Защитник "Тоттенхэма" Педро Порро деактивировал свой аккаунт в социальной сети из-за критики, которая на него обрушилась после поражения 3:4 от "Челси". (Daily Mail)
Бывший главный тренер "Лестера" Найджел Пирсон заново учится ходить после перенесенной болезни. (talkSPORT)
10.12.2024 06:00
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Здарова бандиты
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(ответить)
Привет, омежка е6аная из Сругута.
А теперь представь, что ты приезжаешь пораньше из СурГПУ домой, заходишь в спальню, а там нахожусь я и ебу твою сестру.
Причем ебу ARESHEKK'у так жестко, ее стоны разносятся по всей квартире, так сильно порю эту суку, что она даже не сразу замечает твой приход.
Но даже, когда она тебя заметит, она не сразу остановится, потому что она вот-вот должна кончить с секунды на секунду. Поэтому она на некоторое время сделает вид, что тебя не заметила.
Я буду ее вареник разъебывать просто в щепки, и она будет от этого кайфовать.
Пельмень АРИНОЧКИ немного опухнет и покраснеет, а клитор слегка увеличится в размерах, потому что до твоего прихода я ее час долбил прямо туда, долбил, сколько было сил, прямо между ног эту суку, увеличивая диаметр ее сочной киски, слизь из которой увлажняла мой упругий, твердый член.
Я буду долбить ее до конца и сделаю тоже вид, что тебя не сразу заметил, ебаного скуфа, ибо сам должен кончить с секунды на секунды.
Буду долбить до конца ее, т.е. я даже не вытащу член, а кончу прямо в неё. И мне похуй, аборт оплатишь все равно ты, или воспитаешь ребенка, как любящий брат.
Я вытащу свой красный, жесткий шланг, а моя сперма из ее влагалища потихоньку начнет стекать вниз по ее анусу.
Ты будешь стоять и наблюдать и ты нихуя не сможешь сделать, омежка ты, сука, НАЁБЫШ е6аный.
Потому то ты черт по жизни и терпила, на любой твой вскукарек ты просто получишь в свой нос-картошку. И не надо мне писать про своего несуществующего друга сммщика или своего отчима. Если ты только потянешься рукой в карман, я засуну тебе этот самсунг с али-экспресса в жопу, дурачок ты, сука.
Поэтому ты, черт ебаный, будешь просто стоять и ждать молча моего ухода, ну или орать на свою сестру. МНЕ ПОХУЙ. Она будет говорить тебе, что ты все не так понял, или че там в таких ситуациях говорят, хз.
А я уйду довольный, потому что еще минуту назад я порол твою сестру с охуенной фигурой и растяжкой (но маленькими сиськами). Аришку, которую еще недавно держал на руках ты, и ты так думал до сегодняшнего момента. Но я ее просто развел за пару дней, а на третий день уже ебал, пока ты ее растил всю жизнь, прежде чем отдать ее мне, РУСОЁ6У.
И если передо мной стоит выбор - трахнуть обычную бабу или сестру "32 девственника-альфача", я всегда отдаю предпочтение второму варианту. Потому что от одной мысли, что я буду ебать сестру Писькорского, у меня хуй дымит просто.
Я делал это и буду делать всегда, потому что мне похуй на тебя, носача ебаного. Ты по жизни терпила и черт, сука.
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Арешекк
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Под носом творог собрался, ребята
Шерсть распустилась совсем
Надо её подровнять
Из-под обрубка творог собрать
Раньше ты мыл мою залупу сам
Целовал яйца, брал их в руку
Теперь я ухожу, между нами боль и разлука
Вспомни, как ты была моя шлюша
Только моя личная шлюша
Но ты предал нашу любовь
Ты слил данные лучшего друга
Фапл видел твои нижние губы
Сейчас я ухожу навсегда
Припев
Прощай, ты шлюша не моя
Прощай, ты шлюша не моя
Прощай
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