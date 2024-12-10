Алиссон готов сыграть против "Жироны"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон попадет в заявку команды на выездной матч Лиги Чемпионов против "Жироны" во вторник.

Из-за травмы задней поверхности бедра Алиссон пропустил 11 последних матчей "Ливерпуля". В этот период себя с лучшей стороны проявил Кувин Келлехер, если не учитывать ляп того против "Ньюкасла".



Однако во вторник Алиссон был замечен на тренировке "Ливерпуля" в Керби, как и нападающий Диогу Жота, хотя тот на выезд в Испанию не поедет.



"Приятно, что он (Алиссон) вернулся. Но если вы посмотрите на его сменщика, то сыграть еще лучше было бы сложно. Кувин был так хорош, и мы можем сказать, что обладаем двумя очень хорошими нападающими. Как и двумя левыми вингерами (Луис Диас и Коди Гакпо)".



"Алиссон столь выдающимся образом выступал за этот клуб годами, и мы ожидаем, что он будет делать то же самое в предстоящие недели и месяцы", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота The Independent.