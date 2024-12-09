Постекоглу чувствует, что игроки "Тоттенхэма" верят в его стиль футбола

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу чувствует, что команда сохраняет веру в его стиль футбола.

Накануне "Тоттенхэм" проиграл дома "Челси" со счетом 3:4, обнаружив себя в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" совершенно не похож на себя образца прошлого сезона, который "шпоры" завершили на пятом месте, однако обильно критикуемый Постекоглу винит во всем травмы и верит, что сохраняет поддержку своих игроков.



"Это тяжело, потому что в данный момент наши ресурсы ограничены с игровой точки зрения, и это не позволяет тренеру использовать инструменты, которые он обычно может использовать в сложные моменты, поэтому ты должен искать другие пути".



"Это не так, что игроки недостаточно стараются. Они постоянно выходят на поле, потому что у нас нет возможности использовать ротацию. Они выкладываются без остатка. Это влияет на игру, потому что им нужен отдых, а мы не можем им его дать".



"Думаю, нам нужно сражаться и продолжать двигаться вперед. Между настоящим моментов и до января предстоит сыграть много матчей, и нам просто нельзя убирать ногу с педали газа".



"Я по-прежнему чувствую, что в этой команде есть реальная вера в то, что мы делаем, и если мы останемся верны себе, мы преобразим наш сезон и, надеюсь, на определенном этапе выйдем в более спокойные воды, если сравнивать с происходящим в данный момент", — цитирует Постекоглу ESPN.