Пятеро игроков из Премьер-Лиги включены в символическую сборную FIFPRO World11

Пятеро игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, вошли в символическую сборную FIFPRO World11 2024 года.

Помимо четырех представителей "Манчестер Сити" в лице Эдерсона, Родри, Кевина Де Брюйне и Родри, в символическую сборную был включен капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.



Единственным англичанином в символической сборной оказался полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем.



Данная сборная была составлена посредством голосования более чем 28,000 профессиональных футболистов из 70 стран. Игроки оценивались по выступлениям в период с августа 2023 по июль 2024, сообщает BBC.



Символическая сборная FIFPRO World11 2024 года



Голкипер: Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия).



Защитники: Дани Карвахаль ("Реал", Испания), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия), Антонио Рюдигер ("Реал", Германия).



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал", Испания), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Тони Кроос ("Реал", Германия), Родри ("Манчестер Сити", Испания).



Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Килиан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", Франция), Винисиус ("Реал", Бразилия).



