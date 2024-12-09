Пятеро игроков из Премьер-Лиги включены в символическую сборную FIFPRO World11
Пятеро игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, вошли в символическую сборную FIFPRO World11 2024 года.
Помимо четырех представителей "Манчестер Сити" в лице Эдерсона, Родри, Кевина Де Брюйне и Родри, в символическую сборную был включен капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.
Единственным англичанином в символической сборной оказался полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем.
Данная сборная была составлена посредством голосования более чем 28,000 профессиональных футболистов из 70 стран. Игроки оценивались по выступлениям в период с августа 2023 по июль 2024, сообщает BBC.
Символическая сборная FIFPRO World11 2024 года
Голкипер: Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия).
Защитники: Дани Карвахаль ("Реал", Испания), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия), Антонио Рюдигер ("Реал", Германия).
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал", Испания), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Тони Кроос ("Реал", Германия), Родри ("Манчестер Сити", Испания).
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Килиан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", Франция), Винисиус ("Реал", Бразилия).
09.12.2024 21:00
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"Реал", "Ман Сити" и Ван Дейк...
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когда закончил карьеру пол года назад, но все еще получаешь награды. вот это игрок!
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