Дэвид Кут уволен
Судейский корпус объявил об увольнении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.
Проблемы у Кута начались в прошлом месяце, когда в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой 42-летний арбитр оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Кут был немедленно отстранен от работы, а судейский корпус и FA начали свои расследования в отношении Дэвида.
Однако на этом беды Кута не закончились. Вскоре таблоиды опубликовали еще ряд скандальных историй насчет Дэвида, связывая того с употреблением наркотиков.
В итоге сегодня организация Ховарда Уэбб объявила о немедленном прекращении сотрудничества с Кутом.
"Действия Кута были признаны серьезным нарушением условий его трудового договора, а его положение сочтено несостоятельным. Поддержка Кута остается важной для нас, и мы по-прежнему озабочены его благополучием. Кут имеет право обжаловать решение о прекращении его трудоустройства",— говорится в заявлении судейского корпуса.
09.12.2024 20:00
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"Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
Навсегда
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Типичный наркоман-хейтер
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Мда, опять либеральное, соевое гей-меньшинство отменило обычного, белого человека. И это на западе - родине демократии. И почему не удивительно, что это меньшинство родом из Ливерпуля?
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"Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
Легенда.
(ответить)
"Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
Легенда.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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