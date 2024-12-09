Дэвид Кут уволен

Дэвид Кут Судейский корпус объявил об увольнении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.

Проблемы у Кута начались в прошлом месяце, когда в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой 42-летний арбитр оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Кут был немедленно отстранен от работы, а судейский корпус и FA начали свои расследования в отношении Дэвида.

Однако на этом беды Кута не закончились. Вскоре таблоиды опубликовали еще ряд скандальных историй насчет Дэвида, связывая того с употреблением наркотиков.

В итоге сегодня организация Ховарда Уэбб объявила о немедленном прекращении сотрудничества с Кутом.

"Действия Кута были признаны серьезным нарушением условий его трудового договора, а его положение сочтено несостоятельным. Поддержка Кута остается важной для нас, и мы по-прежнему озабочены его благополучием. Кут имеет право обжаловать решение о прекращении его трудоустройства",— говорится в заявлении судейского корпуса.


Метки PGMOL, Кут, рефери

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 09.12.2024 20:36 # meshuggah
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

    Навсегда

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  2. gameboy 09.12.2024 20:11 # gameboy
    Типичный наркоман-хейтер

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  3. hachidlo 09.12.2024 20:07 # hachidlo
    Мда, опять либеральное, соевое гей-меньшинство отменило обычного, белого человека. И это на западе - родине демократии. И почему не удивительно, что это меньшинство родом из Ливерпуля?

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  4. narcot 09.12.2024 20:04 # narcot
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

    Легенда.

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  5. moneycity 09.12.2024 20:01 # moneycity
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

    Легенда.

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