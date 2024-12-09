Дэвид Кут уволен

Судейский корпус объявил об увольнении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.

Проблемы у Кута начались в прошлом месяце, когда в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой 42-летний арбитр оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Кут был немедленно отстранен от работы, а судейский корпус и FA начали свои расследования в отношении Дэвида.



Однако на этом беды Кута не закончились. Вскоре таблоиды опубликовали еще ряд скандальных историй насчет Дэвида, связывая того с употреблением наркотиков.



В итоге сегодня организация Ховарда Уэбб объявила о немедленном прекращении сотрудничества с Кутом.



"Действия Кута были признаны серьезным нарушением условий его трудового договора, а его положение сочтено несостоятельным. Поддержка Кута остается важной для нас, и мы по-прежнему озабочены его благополучием. Кут имеет право обжаловать решение о прекращении его трудоустройства",— говорится в заявлении судейского корпуса.