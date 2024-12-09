Эдегор считает, что атака "Арсенала" недостаточно агрессивна

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор считает, что против "Фулхэма" его команда поплатилась за недостаточно агрессивную игру в атаке.

Как и против "Манчестер Юнайтед" несколькими днями ранее, накануне против "Фулхэма" подопечные Микеля Артеты не смогли забить с игры, свой гол получив благодаря розыгрышу углового.



Этого "Арсеналу" хватило только для ничьей 1:1, и Эдегор признает, что в данный момент атака "канониров" беззуба.



"Мы доминировали весь матч. Они ("Фулхэм") не создали ничего, за исключением гола. У нас было несколько больших моментов, особенно отмененный гол в концовке".



"Мы многое сделали, но я думаю, нам нужно быть немного агрессивнее при атаках на чужую штрафную. Мы создали не так много больших моментов, но я думаю, мы должны были выигрывать этот матч".



"Поэтому мы расстроены. Разумеется, мы хотели одержать победу. Нам нужно двигаться дальше, вот и все", — цитирует Эдегора The Independent.