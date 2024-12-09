Антонио, возможно, придется завершить игровую карьеру
Нападающему "Вест Хэма" Мичейлу Антонио, возможно, придется завершить игровую карьеру после автомобильной аварии.
Напомним, в минувшую субботу Антонио на своем Ferrari съехал с трассы и врезался в дерево в пригороде Лондона. С места происшествия Мичейл был доставлен на вертолете в госпиталь, где затем перенес операцию на сломанной ноге.
Как сообщает talkSPORT, пройдет минимум 12 месяцев, прежде чем станет понятно, сможет ли Антонио снова сыграть в футбол.
А если учесть, что весной Антонио исполнится 35 лет, Мичейлу будет крайне непросто возобновить игровую карьеру — по крайней мере, на уровне Премьер-Лиги.
09.12.2024 17:00
Просмотров: 434
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
по какой-то просёлочной дороге наваливал. я хуею, что за е6анько
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий