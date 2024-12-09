Нападающему "Вест Хэма" Мичейлу Антонио, возможно, придется завершить игровую карьеру после автомобильной аварии.

Напомним, в минувшую субботу Антонио на своем Ferrari съехал с трассы и врезался в дерево в пригороде Лондона. С места происшествия Мичейл был доставлен на вертолете в госпиталь, где затем перенес операцию на сломанной ноге.



Как сообщает talkSPORT, пройдет минимум 12 месяцев, прежде чем станет понятно, сможет ли Антонио снова сыграть в футбол.



А если учесть, что весной Антонио исполнится 35 лет, Мичейлу будет крайне непросто возобновить игровую карьеру — по крайней мере, на уровне Премьер-Лиги.