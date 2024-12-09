Антонио, возможно, придется завершить игровую карьеру

Мичейл Антонио Нападающему "Вест Хэма" Мичейлу Антонио, возможно, придется завершить игровую карьеру после автомобильной аварии.

Напомним, в минувшую субботу Антонио на своем Ferrari съехал с трассы и врезался в дерево в пригороде Лондона. С места происшествия Мичейл был доставлен на вертолете в госпиталь, где затем перенес операцию на сломанной ноге.

Как сообщает talkSPORT, пройдет минимум 12 месяцев, прежде чем станет понятно, сможет ли Антонио снова сыграть в футбол.

А если учесть, что весной Антонио исполнится 35 лет, Мичейлу будет крайне непросто возобновить игровую карьеру — по крайней мере, на уровне Премьер-Лиги.


Метки Антонио, Вест Хэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 434

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 09.12.2024 17:09 # narcot
    по какой-то просёлочной дороге наваливал. я хуею, что за е6анько

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: