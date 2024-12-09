Мойес готов снова вернуться в "Вест Хэм"
Дэвид Мойес открыт к третьему периоду работы в качестве главного тренер "Вест Хэма".
В понедельник вечером на Лондонском стадионе состоится матч Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном", чьи наставники, Хулен Лопетеги и Гари О'Нил, находятся на волоске от увольнения.
Британская пресса даже окрестила этот матч как "El Sackico", ожидая изнгания тренера проигравшей стороны.
Достоверно известно, что боссы "Вест Хэма" уже задумываются о вариантах на замену Лопетеги, который только минувшим летом сменил на тренерском мостике "молотобойцев" Мойеса.
По информации talkSPORT, Мойес открыт к идее снова поработать в "Вест Хэме", если боссы лондонского клуба позовут его исправлять ситуацию.
09.12.2024 16:00
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