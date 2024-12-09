Два ближайших матча могут определить судьбу Хау

Два ближайших матча могут стать определяющими для судьбы главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау.

"Ньюкасл" набрал лишь два очка в четырех последних матчах Премьер-Лиги и сейчас занимает только 12-ю позицию в таблице.



Если отбросить боевую ничью 3:3 с "Ливерпулем", "сороки" уже продолжительное демонстрируют весьма посредственный футбол. Особенно плохо обстоят дела с оборонительными действиями.



Как сообщает i Sport, прямо сейчас Хау не грозит увольнение, но если "Ньюкасл" провалит матчи против ведущих борьбу за выживание "Лестера" и "Ипсвича", Эдди может оказаться в опасности. Руководство "сорок" ожидает набрать шесть очков в двух ближайших играх Премьер-Лиги.