Эшуорт хотел пригласить Саутгейта в "Юнайтед"
Бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт хотел, чтобы Эрика Тен Хага на посту главного тренера заменил Гарет Саутгейт.
Уволив Тен Хага в конце октября, своим новым главным тренером "Юнайтед" сделал приглашенного из "Спортинга" Рубена Аморима.
Однако за этим назначением стоял не Эшуорт, а исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада.
Как сообщает Manchester Evening News, Эшуорт рекомендовал "Юнайтед" пригласить Гарета Саутгейта, который покинул должность главного тренера сборной Англии в июле.
Эшуорт знает Саутгейта по периоду своей работы на FA, однако высшее руководство "Юнайтед" пренебрегло советом Дэна, который в итоге и сам был вынужден покинуть клуб.
09.12.2024 14:00
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Жаль конечно. Он своим говнофутболом поднял бы мю до статуса крепкого середняка.
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не зря крыса-утёс гонялась за дэном) ещё и неустойку выплатила
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нАРКОМАН этот ваш ЭШУОРТ
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