Эшуорт хотел пригласить Саутгейта в "Юнайтед"

Бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт хотел, чтобы Эрика Тен Хага на посту главного тренера заменил Гарет Саутгейт.

Уволив Тен Хага в конце октября, своим новым главным тренером "Юнайтед" сделал приглашенного из "Спортинга" Рубена Аморима.



Однако за этим назначением стоял не Эшуорт, а исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада.



Как сообщает Manchester Evening News, Эшуорт рекомендовал "Юнайтед" пригласить Гарета Саутгейта, который покинул должность главного тренера сборной Англии в июле.



Эшуорт знает Саутгейта по периоду своей работы на FA, однако высшее руководство "Юнайтед" пренебрегло советом Дэна, который в итоге и сам был вынужден покинуть клуб.