Эшуорт хотел пригласить Саутгейта в "Юнайтед"

Гарет Саутгейт Бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт хотел, чтобы Эрика Тен Хага на посту главного тренера заменил Гарет Саутгейт.

Уволив Тен Хага в конце октября, своим новым главным тренером "Юнайтед" сделал приглашенного из "Спортинга" Рубена Аморима.

Однако за этим назначением стоял не Эшуорт, а исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада.

Как сообщает Manchester Evening News, Эшуорт рекомендовал "Юнайтед" пригласить Гарета Саутгейта, который покинул должность главного тренера сборной Англии в июле.

Эшуорт знает Саутгейта по периоду своей работы на FA, однако высшее руководство "Юнайтед" пренебрегло советом Дэна, который в итоге и сам был вынужден покинуть клуб.


Метки Манчестер Юнайтед, Саутгейт, Тен Хаг, тренеры, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 09.12.2024 14:50 # tigerpool
    Жаль конечно. Он своим говнофутболом поднял бы мю до статуса крепкого середняка.

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  2. narcot 09.12.2024 14:27 # narcot
    не зря крыса-утёс гонялась за дэном) ещё и неустойку выплатила

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  3. closer 09.12.2024 14:25 # closer
    нАРКОМАН этот ваш ЭШУОРТ

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