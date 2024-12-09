Гвардиола знает решение проблем "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что знает решение возникших у его команды проблем.

В минувший уикенд "Сити" совершил свою очередную осечку, сыграв с "Кристал Пэлас" вничью 2:2.

Неважную форму своей команды Гвардиола объясняет эпидемией травм, из-за чего он не может использовать ротацию. Хосеп уверен, что "Сити" снова будет играть в свой лучший футбол, когда отсутствующие игроки вернутся в строй.

"Вы знаете решение: верните мне моих игроков, и мы заиграем. Но прямо сейчас это невозможно, и я думаю, это будет невозможно еще долгое время".

"Мы много требуем от игроков. Каждый трудится невероятным образом в этом сезоне, и прежде я еще никогда этого не видел".

"Но реальность такова, что у нас мало игроков для ротации в этот период. Когда на поздних стадиях сезонов мы имели шансы на требл или квадрупл, все были в строю, все были доступны", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2024 13:00

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  1. bembo 09.12.2024 13:44 # bembo
    Каких игроков тебе вернуть, далбаеб!? Все плюс минус доступны кроме родри.

    Или он на месси хави иньесту намекает!?

    Бля гвардилола расписывается в том, что он без лучших игроков в мире нихуя не может.
    Кто бы сомневался.

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