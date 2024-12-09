Ромеро доволен Постекоглу

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро выразил свою поддержку главному тренеру "шпор" Анге Постекоглу.

Второй сезон Постекоглу в "Тоттенхэме" складывается очень непросто. Накануне "шпоры" упустили преимущество в два гола против "Челси", в результате потерпев домашнее поражение 3:4.



Сейчас "Тоттенхэм" занимает только 11-е место в Премьер-Лиге, однако Ромеро уверяет, что Постекоглу сохраняет поддержку игроков.



"Он отличный тренер. Мы убедились в этом в первом сезоне. В этом втором сезоне мы столкнулись со множеством травм".



"В первую очередь нужно критиковать игроков. Если мы проиграем 10 матчей подряд, тогда можно подумать о смене тренерского штаба, но об этом нет и речи".



"Мы очень довольны тренерским штабом, доволен я и довольны мои коллеги. Мы любим, как они трудятся и в какой футбол стараются играть. Мы постараемся быстро это преодолеть", — цитирует Ромеро BBC.